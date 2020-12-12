加入標普500新進展！特斯拉將取代公寓投資管理公司

標普道瓊指數公司 (S&P Dow Jones Indices) 週五 (11 日) 表示，特斯拉將取代標普 500 指數中的公寓投資管理 (Apartment Investment & Management)(AIV-US)，並於本月 21 日開盤交易前一次性納入標普 500 指數。

此外，特斯拉 (TSLA-US) 也將納入標普 100 指數，將取代該指數中的西方石油 (OXY-US)。

標普道瓊指數公司先前宣布特斯拉將加入標普 500 且一次性納入，是史上首家以如此高市值加入標普 500 的公司，預定在本月 21 日交易前執行。不過，該公司尚未宣布特斯拉在指數中的比重。

標普道瓊表示：「我們在決策期間已考量各方的意見與其他因素，包含特斯拉的預期流動性，以及市場在納入日適應大量交易的能力。」

該指數公司表示，納入特斯拉時將以本月 18 日的收盤價為基準，這與特斯拉的選擇權和期貨的到期日相吻合，由於期貨選擇權交易量高，屆時將有助於特斯拉納入指數。

目前以標普 500 指數為基準的資產規模超過 11.2 兆美元，其中指數基金約佔 4.6 兆美元，意味著這些基金必須做出重大投資組合調整，才能為特斯拉騰出額外空間。

標普道瓊高級指數分析師 Howard Silverblatt 表示，指數投資者必須買進價值 800 億美元的特斯拉股票，由於特斯拉並非標普 1500、 400 中型股或 600 小型股指數的成員，因此到時候可能會加劇交易波動。

因此，指數基金經理人將於 12 月 18 日收盤價附近盡可能買入特斯拉的股票，Bleakley Advisory Group 首席投資策略師 Peter Boockvar 認為，這將可能成為史上最大平倉買盤 (Close Buy orders) 市場之一。