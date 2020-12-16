國際勞工組織：受疫情衝擊 亞太地區今年減少8100萬個工作

國際勞工組織 (ILO) 週二 (15 日) 指出，受到疫情影響，造成工作職務大幅減少，今年光是亞太地區就少了 8100 萬個工作，對婦女與年輕人的打擊尤其嚴重。

在其所發布的《 2020 年亞太地區就業和社會展望》中，國際勞工組織強調，幾乎所有可取得資料的經濟體，今年的就業水準均較 2019 年下降。亞太地區的工作時間與疫情前相較，第 2 季估減少 15.2%，第 3 季減少 10.7%。

國際勞工組織稱，以亞太地區的就業率看，則較疫情前下降 4.2%，其中女性和男性分別為 4.6% 和 4%。

在工作時間及失業方面，年輕人受到的影響最大，就業損失比他們在總就業中所占的比例要高出 3-18 倍。

隨著有償工作時間的減少，所得中位數正在下降。國際勞工組織說，總體而言，亞太地區今年前 3 季勞動收入下降了 9.9%，相當於 GDP 下降 3.4%。

國際勞工組織亞太區域主管 Chihoko Asada Miyakawa 表示，許多國家由於社會保障覆蓋率低、機構能力有限，很難幫助企業和工人重新站起來。

報告稱，就業差距主要是南亞所驅動的，這裡較去年減少約 5000 萬個工作，東亞地區則少了 1600 萬，東南亞與太平洋島嶼，估計分別減少 1400 萬和 50 萬個工作機會。