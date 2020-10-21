WEF：5年內將有8500萬個工作被機器取代 但也創造更多機會

根據世界經濟論壇 (WEF) 報告，在未來 5 年內，將有超過 8500 萬個工作機會被機器取代，但於此同時，也將創造更多的就業機會。

在週三 (21 日) 發布的報告中，WEF 表示，到 2025 年，機器和自動化的興起，將消除 8500 萬個工作機會，但也會創造 9700 萬個新工作機會，代表著 1200 萬個就業機會增加。

此外，報告指出，自動化與 COVID-19 帶來的經濟衰退並存，為勞工帶來了「雙重混亂」的局面。

WEF 常務董事 Saadia Zahidi 表示，創造就業機會的速度一直在放緩，有鑑於當前因防疫展開的經濟封鎖，以及隨之而來的經濟衰退，這一發展並不奇怪。

Zahidi 指出，如果查看人力資源主管和一線負責人所說的預測，創造就業機會的速度仍將超過消滅工作的速度。

WEF 調查對象包括全球最大的 300 家公司，涵蓋近 800 萬名員工，超過半數的雇主表示，將加快部分工作的自動化腳步，43% 的雇主表示，他們可能由於技術原因裁減職務。

WEF 指出，到 2025 年，工作將在人機之間平均分配，機器將為白領和藍領工人處理資料運算、管理任務和日常體力勞動方面的繁重工作。

WEF 強調，企業需要進行大量的「技能再培訓」和「技能提升」，以確保員工為將來的工作做好充分的準備。WEF 指出，未來 5 年，將有一半的員工需要一定程度的再培訓。