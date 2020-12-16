疫情改寫經貿型態 逾7成亞太企業選擇區域內活動

疫情改寫全球貿易型態，也讓亞太區企業對於區域經貿依賴更深，根據《滙豐商貿領航大調查》，受訪的亞太區企業中 71% 選擇在區域內活動，比重高於去年的 67%。

調查同時指出，中國已取代美國成為亞太地區企業最重要的市場，其中 18% 的企業優先考慮中國，16% 的企業優先考慮美國。

調查指出，多數企業的信心受疫情影響大幅下降，僅 60% 的亞太地區企業預計未來一年的收入將增長，比重低於 2019 年的 77% 。

在經營策略部分，亞太地區企業將採用的前三大經營策略為提高產品和服務質量 (40%）、開拓新市場（38%）以及降低成本（37%）；但降低成本並不代表減少投資，近三分之二的受訪亞太企業表示，將增加在銷售和營銷方面的投資，同時致力於改善現金流和資本管理。

滙豐集團亞太區工商業務主管戴子華（Stuart Tait）表示，區域內的貿易活動已占整個亞洲貿易總額的 60%，亞洲一體化不僅將增強亞太地區在全球貿易體系中的地位，還將推動下一輪的全球經濟增長。

另外，這波疫情還促使各地企業重新思考供應鏈調整，其中亞太區企業尤其關注供應商的穩定性，例如是否有受到關稅或制裁的風險、不斷上升的成本，以及供應商與客戶之間的實際距離。

滙豐表示，亞太地區企業已實現供應鏈分散化，以與更多的供應商合作、根據各國政府對疫情的處理方式選擇供應商、並加大了對於技術的利用。

調查指出，企業期待透過供應鏈調整帶來更多益處，包括：降低成本（39%）、提高市場推廣速度（33%）以及降低供應鏈合作夥伴面臨的意外風險（33%）。