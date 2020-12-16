〈台股盤前要聞〉台積駁蘋果砍單、張曹一握泯恩仇 今日必看重要財經新聞

今 (16) 日台股盤前有 11 大要聞，包括台積電董事長劉德音駁斥蘋果砍單傳聞，張忠謀與曹興誠競逐 20 多年首度破冰同台，以及蘋果明年上半年擬提升 iPhone 產量，以下是必看重要財經新聞。

否認遭砍單 劉德音：台積電明年上半年將優於季節性水準

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 董事長劉德音昨 (15) 日表示，產業正在改變，許多廠商對正常存貨定義有新的解釋，不能用過去看法來下定論，否認台積電遭砍單消息，他指出，供應鏈很正常，台積電內部也未出現砍單情況，直到明年上半年，營運表現都會優於季節性水準。閱讀全文...

睽違 20 多年首度破冰 曹興誠主動向張忠謀握手寒暄

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 創辦人張忠謀、聯電 (2303-TW) 集團創辦人曹興誠昨 (15) 日出席竹科 40 周年活動，為兩人睽違 20 多年來首度同框，兩人握手、寒暄，互相問好、祝願身體健康，展開世紀大和解。閱讀全文...

日經：iPhone 明年上半年產量年增 30% 至 9600 萬支

根據電子版《日本經濟新聞》週二 (15 日) 報導，美國蘋果 (AAPL-US) 計畫在明年的 1 到 6 月提升 iPhone 產量，較今年同期增長 30% 至 9600 萬支。原因在於今年秋天所推出的 5G 版本 iPhone 12 系列熱銷。閱讀全文...

SEMI：半導體設備將連三年創紀錄 估 2022 年攀上 761 億美元新高

SEMI(國際半導體產業協會) 昨 (15) 日指出，今年全球原始設備製造商 (OEM) 的銷售額約達 689 億美元，年增 16%，將寫下新紀錄，且成長力道將延續至明後年，預計 2021 年將達 719 億美元，2022 年更攀上 761 億美元新高點。閱讀全文...

公準笑納兩大客戶訂單 明年營收戰新高 新廠後年投產

公準 (3178-TW) 昨 (15) 日舉辦路竹廠動土典禮，兩大國際客戶應材 (Applied)、艾斯摩爾 (ASML) 都現身力挺，董事長蘇友欣指出，既有廠房空間已全滿，且兩大客戶需求強，要確保供貨穩定，因此啟動擴產，預計明年底完工，就明年而言，公準看好，半導體與面板需求持強，營收將挑戰新高。閱讀全文...

海運業市況將旺到農曆年 疫苗問世後可見「空轉海」助攻

海運市況持續火熱，長榮 (2603-TW) 和陽明 (2609-TW) 昨 (15) 日同步有新船下水，藉此增添艙位並推升營運動能，多家海運業者表態，以目前搶艙狀況來看，營運勢必一路旺到農曆年前，明年疫苗問世後空運需求殷切，但不排除將有新一波空轉海的需求挹注。閱讀全文...

富邦金仍握有敵意併購門票 5 金控 6 銀行入列金金併合格名單

富邦金 (2881-TW) 傳出有意公開收購日盛金 (5820-TW)，一旦成功，將是首例非合意金金併。由於想要非合意併購還須符合條件，金管會公布最新合格名單，包括富邦金、中信金 (2891-TW)、玉山金 (2884-TW)、台新金 (2887-TW) 及元大金 (2885-TW) 等 5 家金控，以及富邦、國泰世華、元大、玉山、台新及中信銀等 6 家銀行。閱讀全文...

金管會打炒房再出招 盯上 8 家建築貸款過度集中銀行

政府正積極打炒房，金管會昨 (15) 日盯上 8 家建築貸款集中度過高的銀行，要求限期改善、增提備抵呆帳，並緊盯銀行辦理不動產貸款的逾期放款比率等三大指標，嚴控銀行不動產貸款。閱讀全文...

國泰世華銀：明年台幣「七上八下」 台股有兩大風險

國泰金 (2882-TW) 旗下國泰世華銀行昨 (15) 日舉行 2021 年經濟展望，首席經濟學家林啟超表示，明年新台幣匯率走勢「七上八下」(27 以上、28 以下)，央行罕見呼籲業者避險，預期央行會適度升值。而台股部分，存在過度集中台積電與乖離率過大兩項風險，且已經蠻貴的。閱讀全文...

搶搭電動車趨勢 東芝、富士電機砸 2000 億日圓增產功率晶片

據日經 (Nikkei) 新聞週一 (14 日) 報導，為因應全球政府的電動車新政策態度，東芝 (Toshiba) 與富士電機 (Fuji Electric) 為超前部署宣布擴產，總投資規模上看 2000 億日圓。閱讀全文...

11 月人民幣存款餘額連 2 升 央行：利率略見上揚趨勢

台灣央行公布 11 月銀行辦理人民幣業務概況，全體國銀人民幣存款餘額 (含 NCD) 為 2358.59 億元 (以下金額均為人民幣)，較上月續增 4.92 億元、增幅 0.2%，儘管連 2 月上揚，不過，指定銀行 (DBU) 人民幣存款餘額續減，仍創 6 年 9 個月來低點，反映法人戶和個人戶均減少，不過，央行指出，「利率看起來有點往上走」，後續變化待觀察。閱讀全文...