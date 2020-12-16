泰福-KY加拿大市場佈局報捷 生物相似藥啟動授權、藥證進入審查

泰福 - KY(6541-TW) 今 (16) 日公告，旗下生物相似藥 TX01、適應症為癌症化療所引起的嗜中性白血球減少症，加拿大市場佈局報捷，包括與加拿大商 Mint Pharmaceuticals Inc. 簽訂授權合約，以及加拿大衛生部將進行藥證審查。

泰福表示，旗下子公司 Tanvex BioPharma USA, Inc. 與加拿大商 Mint Pharmaceuticals Inc. 簽訂 TX01 加拿大銷售合作契約，同時，將把 TX01 授權給加拿大商，授權銷售將提升泰福獲利及長期價值，對財務也有正面挹注。

泰福表示，Mint Pharmaceuticals Inc. Inc. 為學名藥廠，曾於 2019、2020 被 Deloitte 及加拿大商業雜誌 Canadian Business 喻為加拿大最佳管理公司之一。泰福公司積極拓展美國市場，加拿大的語言、文化等方面均與美國相似，因此此次與商業夥伴合作，有助開闢新市場，逐步完成北美版圖。

泰福上 (11) 月向加拿大衛生部送出 TX01 藥證申請補充資料，加拿大衛生部於美國時間 12 月 14 日晚間發函表示，接受藥證申請，據規定審查藥證需約 180 天，並在期間內視情況查廠，最快明年中可取得藥證。

根據研調機構統計，治療癌症化療所引起之嗜中性白血球減少症 TX-01，包括原廠藥物 Neupogen 及相關產品，在加拿大市場規模為 1.23 億元加幣 (約新台幣 27.1 億元)，美國市場去年全年銷售額約 5.4 億美元 (約新台幣 154 億元)，共有 4 家藥廠競爭，包括原廠 Amgen、Teva、Sandoz 及 Pfizer 等，其中原廠 Amgen 的市占率已將低至 40%，泰福目標拿下全美 9% 市占率、3 年內銷售達 4000 萬美元。