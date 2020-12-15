〈竹科40周年〉否認遭砍單 劉德音：台積電明年上半年將優於季節性水準

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 董事長劉德音今 (15) 日表示，產業正在改變，許多廠商對正常存貨定義有新的解釋，不能用過去看法來下定論，否認台積電遭砍單消息，他指出，供應鏈很正常，台積電內部也未出現砍單情況，直到明年上半年，營運表現都會優於季節性水準。

對於近來外資出具報告指出，台積電遭到蘋果砍單，還有半導體產業超額、重複下單等情況，劉德音今日出席竹科 40 周年活動時受訪，一一作出回應。

劉德音指出，重複下單的定義，完全是看什麼是正常的存貨來決定，但在地緣政治、貿易制裁下，許多廠商對正常存貨定義有新的解釋，因此不能用過去看法來下定論，現階段市況正常、供應鏈也正常。

對於砍單消息，劉德音回應，至少台積電內部並未看到砍單情況，到明年上半年看起來都很好，且表現將優於過往季節性水準，不只台積電不擔心明年營運，也希望大家不要擔心，「我們會處理」。

至於市場傳，台積電取消明年第一季 12 吋價格折讓，等同變相漲價，劉德音則說，台積電報價上有自己的政策，不回應漲價問題，僅強調會繼續用更好的方式與營運績效，提升獲利。

就近來備受討論的量子技術，劉德音指出，這在 IBM 時代就有了，這項技術非常先進，但要十年以後才有實際應用，台積電有投入相關技術研發，不會錯過，且在量子相關如 RF 與高速運算等，台積電也有投入。