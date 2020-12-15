〈竹科40周年〉睽違20多年首度破冰 曹興誠主動向張忠謀握手寒暄

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 創辦人張忠謀、聯電 (2303-TW) 集團創辦人曹興誠今 (15) 日出席竹科 40 周年活動，為兩人睽違 20 多年來首度同框，兩人握手、寒暄，互相問好、祝願身體健康，展開世紀大和解，

台積電創辦人張忠謀、聯電集團創辦人曹興誠今日均獲頒「竹科 40 傑出成就貢獻獎」，由於兩人素有瑜亮情節，20 多年來始終「王不見王」，今日也是兩人時隔 20 多年首度同框。

從現場座位安排來看，張忠謀與曹興誠分別坐在會場兩側，原先外界預期兩人可能不會有太多互動。不過，在張忠謀上台受頒「竹科 40 傑出成就貢獻獎」時，曹興誠已在台下化身小粉絲，猛拍張忠謀受獎儀式。

而輪到曹興誠上台獲頒「竹科 40 傑出成就貢獻獎」時，曹興誠從行政院副院長沈榮津手中接下獎座並合影後，轉身走向坐在台上的張忠謀，而張忠謀也起身，兩人相互握手，張忠謀並拍拍曹興誠的肩頭，兩人睽違多年首度破冰，展開世紀大和解。

在與宏碁集團創辦人施振榮、聯發科董事長蔡明介等受獎者共同合影後，張忠謀主動向曹興誠握手寒暄，雙方在台上交談不到 30 秒後，張忠謀再度拍拍曹興誠肩頭後轉身離開，而曹興誠也拍了拍張忠謀的背，為兩人的世紀大和解寫下句點。

會後被問及與曹興誠聊了什麼，張忠謀表示，雙方互相問好；而曹興誠則說，兩人間其實沒有心結，也沒有刻意不講話，只是媒體太講求戲劇性，今日也向張忠謀祝賀，「祝他身體健康」，曹興誠也說，張忠謀身體狀況其實很好。

