晶片和IT產品需求強勁 南韓明年出口有望增長6%

據報導，南韓貿易協會 (KITA) 在週三 (2 日) 表示，由於受疫情衝擊的經濟將逐漸復甦，市場對晶片和 IT 產品的需求維持強勁，南韓出口有望在 2021 年實現 6% 的成長。

數據顯示，到 2021 年，南韓出口額將達到 5382 億美元，而今年南韓的出口額則估計為 5070 億美元。進口方面，明年進口額預估達到 4900 億美元，較今年的 4650 億美元增長 5.4%。南韓明年貿易順差預估為 481 億美元，將略高於今年的 42.8 美元。

KITA 表示，南韓出口強勁復甦的主因在於疫情促使數位經濟的蓬勃發展，並推升了晶片和 IT 產品的強勁需求。

該機構也預估，2021 年晶片出口將較今年成長 5.1%，達到 1000 億美元，這些產品約佔總出貨量的 20%。

另一方面，KITA 也指出，由於與中國的競爭加劇，預計明年南韓行動設備和電子產品出口額將分別下跌 9.8% 和 3.3%。到 2021 年，南韓汽車和汽車零組件的出口額則有望分別增長 11.9% 和 16.2%，主要受惠於環保汽車和運動型多功能汽車的強勁需求。

該協會也表示，儘管前景樂觀，但美國和中國之間長期以來地緣政治衝突，以及新冠肺炎疫情可能捲土重來，仍然對南韓出口表現構成威脅。

根據南韓關稅廳 (Korea Customs Service) 先前的數據顯示，今年 11 月的前 20 日，南韓的出口較去年同期增長了 11.1%，達到 313 億美元，推升了市場對於該國經濟將從疫情中復甦的希望。

出口是南韓的經濟成長重點，在今年新冠肺炎疫情爆發後受到嚴重打擊。不過，自 6 月份以來，隨著主要經濟體逐漸開始恢復商業活動並解除邊境封鎖，該國經濟衰退有所放緩。