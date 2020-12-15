新加坡1月為商務客推出「旅遊泡泡」 幫助旅遊飯店業復甦

新加坡將為所有商務遊客設立「旅遊泡泡」，2021 年 1 月起開通，將允許所有到訪的「商務人士、官員和高經濟價值旅客」入境短期停留無須隔離，並入住機場附近專門旅館，盼能幫助旅遊和飯店業復甦。

新加坡貿工部部長 Chan Chun Sing 周二 (15 日) 宣布，1 月下半旬開始，將開放首批停留 14 天的短期旅客透過旅遊泡泡入境，所有國家商務人士都可申請，遊客必須嚴格遵守健康和檢測規定，並待在隔離設施內，樟宜機場設有專為旅遊泡泡新全新打造的住宿。

舉例來說，遊客可以和當地人士見面，但需要待在從天花板到地板都以隔板分離的空間。停留期間，第 3、5、7 和第 11 天必須接受檢測。

新加坡當局希望把星國打造成國際會展的不二選擇，目前正和世界經濟論壇 (WEF) 初步洽商舉辦達沃斯論壇。

新加坡主權基金淡馬錫控股 (Temasek) 周二提出支持旅遊泡泡計畫的短期設施，這項名為「Connect@Changi」的計畫位於新加坡博覽中心，一個距離樟宜機場開車五分鐘距離的地方，Ascott 飯店將參與此計畫。

Connect@Changi 擁有 670 間客房，將近 170 間會議室，每間可容納 22 人。等到 2021 年年中完工，將有超過 1300 間客房，340 間會議室。每間客房將安裝取餐台，也有自動販賣機供住宿客人購買其他食品和飲料。