疫情嚴峻 英國失業率創下4年來新高

新冠肺炎疫情持續延燒，對英國經濟帶來衝擊，根據英國國家統計局 (ONS) 在週二 (15 日) 公布的最新數據顯示，在 8 至 10 月份的三個月中，英國失業率激增至 4.9%，創下 2016 年以來的新高。

數據顯示，英國 8 到 10 月失業率達到 4.9%，創下 2016 年以來新高。在此期間裁員人數達到 37 萬人，主因在於英國企業傾向在政府就業補貼計畫結束前預先進行準備。

英國失業率 (圖片：彭博社)

此外，根據英國稅務局的數據顯示，以薪資單計算，11 月份英國企業員工人數減少了 28,000 人。

自新冠肺炎疫情爆發以來，英國就業人數已經減少了 81.9 萬人，其中有超過三分之一來自備受疫情衝擊的餐旅業。

在 9 至 11 月的三個月中，職位空缺增加至 54.7 萬個，較疫情最嚴重時期高出約 60%，但較去年同期下跌了約三分之一。

ONS 的經濟統計主管 Darren Morgan 表示，就業數據顯示出英國勞動力市場正進一步疲軟，特別是餐旅業受到的打擊更為嚴重。

在英國新一波疫情衝擊下，英國財政部長 Rishi Sunak 宣布將當局推出的職位保留計畫延長到 2021 年 3 月。不過英國央行仍預期，英國失業率恐在 2021 年第二季升至近 8%。