2021年ICT十大趨勢 5G專網、數位身份認證2.0受矚

今年全球產業受疫情衝擊，因而加速企業轉型力道，市場研究機構 IDC 預測，未來 5 年，企業 IT 投資決策將列為優先事項，營運重點會放在「重返成長」和適應「新常態」，IDC 點出明年台灣 ICT 市場將受到十大趨勢的影響，包括 5G 企業專網、新世代解釋型 AI 及數位身份認證 2.0 等，都是值得關注的方向。

IDC 研究報告指出，新冠肺炎、國際政治與經濟角力改變了企業商業模式，重塑產業價值鏈，也使得預測客戶需求及行為變得更加困難，新世代解釋型 AI 應運而生，將有助於企業更從容的面對不預期事件、下達決策，預期企業採用率明年將達 53%，金融、健康、製造與零售等是先行導入的重點產業。

5G 正式開台後，電信業者除了希望消費者盡快採用，企業 5G 專網更是未來數年提升營收獲利的焦點。IDC 表示，企業專網將有 4 種方式佈建，包括公網、營運商專有網路、混合型專網及企業自建私網，在成本效益考量下，預計第 2 和第 3 類將成為主流。未來 5 年國內使用將以製造業為主，尤其是半導體和高科技領域，其次在為醫療、石化業，預估 2025 年台灣將有 5 成企業會採用 5G 專網服務。

近年公有雲業者推出可支援 5G 通訊技術的邊緣運算解決方案，IDC 認為，將電信雲導入到 5G 核心至邊緣的基礎設施，為業者數位轉型的過程，虛擬化技術會是電信雲成長的關鍵驅動力，因此，對公有雲業者和電信商來說，創造了合作的重要契機。

疫情期間限制社交距離，使得數位經濟活動較以往興盛，但也顯現出目前仍缺乏一套以「消費者 / 使用者」為核心的身份認證框架。隨著新常態到來，各國對於個資保護相關規範越趨嚴謹，IDC 認為，數據主權應該回歸到使用者手中，進入 Digital Identity 2.0 時代，基於區塊鏈的「自主身份」將逐步啟動。

在疫情的影響下，在家工作與遠距教學成了新常態。IDC 預期，2022 年將有 3 成企業會提供 5G PC 以確保遠距工作下，作業流程可以無縫接軌，同時，Mac OS 正醞釀轉換新架構，未來不管從平台或架構角度來看，預期行動裝置都將出現一波新局面。

此外，進入後疫情時代，數位彈性成為企業的生存法則；智慧終端催生資料共享，AI 邊緣運算重塑企業營運模式與生態版圖；零信任網路存取時代到來－現代化遠距存取新方案 SDSA 重要性日增；台灣企業轉型下一世代新列印架構；未來工作為混合辦公環境發展，明年也都是值得關注的趨勢。