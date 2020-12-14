中國人行發聲 改革中國信評產業亂象

周日 (13 日) 中國人行宣布將會同相關部門加強債券市場評等業的監督管理，強化市場紀律，推動中國信用評等技術的進步、提升信品評等品質，提升信用等級區分度，進一步推動評級監管統一，真正發揮評等機構債券市場「看門人」的作用，促進評級業高品質發展。

近一個月以來，從中國永煤債券的突然違約引發一連串債市連鎖反應，全中國煤炭類債券、國企債均受波及，初級市場被迫取消發行，二級市場遭到拋售潮。與此同時，這一連串的信用債違約風波，使得債券市場問題再度浮上檯面，中國信評機構的預警機制發生什麼問題。

(圖片: AFP)

中國人行針對中國信評業評等虛報、事前預警功能脆弱等一系列問題，坦承近年來中國評級業在統一規則、完善監管、對外開放等方面雖然有明顯的進步，但也存在評等不實、區分度不足、事前預警功能弱等問題，這限制中國債券市場的高品質發展。未來將與相關主管機關配合，強化此領域的運作，以發揮應有機制。

中國信評業所存在的上述問題已是業內多年來的痼疾，改變並非一朝一夕。評等業內的人士表示，從近年債市統一執法的實施情況看，未來監管部門會進一步加強協調配合，透過加強對債券市場評級產業的監管，擴大對評級產業違法違規行為的懲罰力道，改善評級產業上述出現的問題。

另一位北京評級業資深人士表示，由債券發行人付費的信用評等收費模式容易產生評等不實的問題，同時，主管機關對於金融機構投資不同信用等級的債券有不同的風險權重要求，一些金融機構自身也對所投資的債券的信用等級有門檻要求，導致如果發行人信用評等過低，將極大增加發行難度。

加上中國信用債市場的深度和廣度還有加強空間，投資人結構和投資策略的多元化仍有待充實，這些因素的共同影響下，使得中國信用評等產業多年來存在不少問題。

