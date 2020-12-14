中國經濟今年保持成長 但一關鍵領域仍面臨問題

儘管由多項數據來看，中國正在由疫情後復甦，但仍有關鍵問題亟待解決。

人們普遍預計，中國今年的 GDP 有望成長 2%，這是全球唯一仍能維持成長的主要經濟體。不過，到目前為止，成長的動力來自製造業等更傳統的行業，而不是消費者購買。對於一個有 14 億人口的國家來說，這是一個令人擔憂的問題。

法國外貿銀行 (Natixis) 大中華區資深經濟學家 Jianwei Xu 說：「在經濟復甦的背景下，有一點令人擔憂的是需求仍然低迷，尤其是在消費部分。」

他指出，家庭收入與去年相比僅略有增長，「我們仍然需要時間來看到消費的全面反彈。」

根據 Wind Information 獲得的官方數據，今年前 3 季，中國城市家庭平均可支配收入年增 2.8%，相較之下，2019 年為成長 7.9%。

而上週公布的 11 月份通膨數據顯示，不包括食品價格的整體指數和分項指數，自 2009 年以來首次下跌。特別是，消費品價格比一年前下降了 1%。

JD Digits 首席經濟學家 Jianguang Shen 表示，生產的復甦還不錯，但需求仍然相當疲弱，因此消費物價指數的下降，反映出中國的供給大於需求。

官方數據顯示，十月份城市失業率保持在 5.3% 的較高水準，與此同時，在截至 10 月份的一年中，零售銷售仍下降 5.9%。

貝恩 (Bain) 和 Kantar Worldpanel 的分析師也發現，由於消費者對未來收入的不確定性增加，他們希望讓自己的錢花得更值。

野村同意，整體而言，當前的消費減慢。野村證券全球宏觀研究負責人 Rob Subbaraman 認為，中國對家庭的直接支持不像歐美，並沒有提供財政直接支持，是一部分原因。