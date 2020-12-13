中國經濟會議首提「反壟斷」 敲打互聯網巨頭意味嚴厲

中共中央政治局 11 日召開會議研究 2021 年經濟工作，由中共總書記習近平主持，會中首提「反壟斷」及防止資本無序擴張，並將之列為明年經濟重點。專家認為，此信號敲打互聯網巨頭意味很強，且層級越來越高，是否代表互聯網巨頭的股票已無想像空間，引發各界關注。

中國官方藉由阻擋螞蟻上市及諸多針對性表態，立場已表露無遺。11 日政治局會議的主張，形同為官方「防止任何集團藉機坐大」的態度正式定調，成為明年乃至於「十四五」時期的經濟工作重要方針。

中原銀行首席經濟學家王軍認為，這個信號非常嚴厲，且「敲打」的意味很強，層級越來越高。王軍進一步說，部分資本總想逃避監管收割韭菜，現在當局要重塑遊戲規則和監管權威。

中國學者分析，官方的「反壟斷」表態及後續措施，似乎都已鎖定一些特定的、其中包括跨足金融領域的科技業者。而在官方眼中，這些業者擅長利用「大數據」吃定普通消費者，近來已被官方公開警告。因此，官方未來會對這些業者採取甚麼行動，都可能牽動中國商界關注。

銀保監會主席郭樹清郭樹清日前也指出，要關注新型「大到不能倒」風險，一些大型科技公司涉足各類金融和科技領域，跨界混業經營。

舉例來說，近來各互聯網巨頭開相繼投入大量資源，布局生鮮團購，繼購物、打車、外賣之後，買菜幾乎成了互聯網的又一個風口。

部分專家痛批，這些互聯網巨頭就對流量、對生態的壟斷，依靠補貼獲取市場地位，最後通過提價來賺錢。這對中國的科技進步是沒有幫助的，它們應在科技創新上有更多擔當、有更多追求、有更多作為。

值得注意的是，習近平數年前說，房子是用來住的不是用來炒的，之後房市熱度大減。此次習近平主持會議，代表未來互聯網巨頭將受到更多限制與規範。新的大趨勢，是否代表中國互聯網巨頭的股票已無想像空間，，引發各界關注。