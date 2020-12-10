亞開行上修亞洲開發中國家GDP預測 但恐仍為負成長 台灣料增長1.7%

亞洲開發銀行 (ADB) 週四 (10 日) 公布展望報告，預測 2020 年亞洲開發中國家 (亞太 46 國及地域) 的國內生產毛額 (GDP) 成長率會落在年減 0.4%，較先前 9 月時點的預測 (年減 0.7%) 作出上修。也預測台灣 2020 年的 GDP 將出現 1.7% 的成長，優於 9 月時點的預測 (年增 0.8%)。

亞洲新興經濟體 GDP 成長率預測 (圖片來源：亞洲開發銀行)

新冠肺炎 (COVID-19) 當下在全球大流行，中國在疫情控制方面較其他國家早了許多、其經濟發展也逐步的走向正常化，也使得整體情勢走向樂觀。

另外在 2021 年的亞洲開發中國家 GDP 展望，則維持原先預測的年增 6.8% 不變。

如果 2020 年亞洲開發中國家的 GDP 成長率真的如同亞洲開發銀行所預測，就會是近 58 年來首度出現的負成長。

在最新預測當中，預測台灣 2020 年的 GDP 年增 1.7%，從 9 月預測的年增 0.8% 作出上修。另外在中國方面則是預估年增 2.1%，也從 9 月預測的年增 1.8% 作出上修；該國第三季在投資及出口方面的表現帶來貢獻，而這也反映在該季的 GDP 上頭 (年增 4.9%)。

而在肺炎確診人數全球第二多的印度方面，也由於疫情放緩，預測 2020 年 GDP 將出現年減 8.0% 的衰退，從 9 月預測的年減 9.0% 作出上修。

在東南亞國家方面，則是下修至年減 4.4%(9 月預測年減 3.8%)。主要原因在於印尼、菲律賓等國家在防疫方面的動作過於遲緩，封城措施對經濟帶來的衝擊拉長。

另一方面，防疫出現成效的越南，則預測今年 GDP 將出現 2.3% 的年成長率 (9 月預測年增 1.8%)。

亞洲開發銀行預測在 2021 全年，疫情仍會持續給經濟帶來不良影響，亞洲開發中國家的 GDP 成長率也維持在先前預測的年增 6.8%。

預測 2021 年台灣 GDP 成長 3.3%，從 9 月時點的預測 (年增 3.5%) 作出下修。預測中國年增 7.7%、印度年增 8.0%、南韓年增 3.3%，皆與 9 月時點預測相同。