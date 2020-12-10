美國新冠肺炎單日死亡病例數破3000大關 創下新高

新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續延燒，美國週三 (9 日) 新冠肺炎單日死亡病例數突破 3000 人大關，創下迄今為止最高的單日死亡人數。

根據 Covid Tracking Project 統計數據顯示，美國週三單日新增死亡病例數高達 3054 人，創下歷史新高，遠高於今年 5 月 7 日的單日死亡病例數 2769 人，更超越 911 恐怖攻擊事件死亡人數的 2977 人。

隨著新冠肺炎相關死亡人數持續攀升，7 天平均每日死亡人數也創下歷史新高，達到 2276 人。自 10 月中旬以來，美國因新冠肺炎疫情所造成的死亡人數不斷攀升，許多專家認為這是人們在感恩節假期放鬆了防疫措施的結果。

約翰霍普金斯大學統計，截至 9 日，全球新冠肺炎確診病例數達到 6882 萬 2212 例，死亡病例數達到 156 萬 7706 人。美國地區累計確診病例數為 1537 萬 9574 例，死亡病例數為 28 萬 9283 人。

美國食品藥物監督管理局 (FDA) 前專員 Scott Gottlieb 博士上週接受採訪時表示，目前可能將持續看到每日約 2000 人死亡，不幸的是，在進入高峰期的一月前，恐怕將會提高至每日有 3000 多人死亡，並且數字很可能接近 4000 人。

美國疾病控制與預防中心 (CDC) 主任 Robert Redfield 曾表示，美國約有 90% 的醫院位於「熱區和紅色區」，並且 90% 的長期照護機構都位於傳染程度高的地區。他預期未來幾個月將是美國公共衛生史上最困難的時期。