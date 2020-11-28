印度Q3 GDP年減7.5% 1996年來首次進入技術性衰退

受制於防疫措施帶來的經濟衝擊，印度第 3 季經濟雖未如上季嚴峻，仍連續 2 季萎縮，確定為 1996 年有記錄以來首次進入技術性衰退。

印度統計部週五 (27 日) 公布第 3 季國內生產總值 (GDP) 較去年同期下滑 7.5%，優於《彭博社》調查經濟學家預估的下滑 8.2%，並較上季創下的新高降幅顯著改善，但仍連續 2 季萎縮，陷入自 1996 年有紀錄以來的首次技術性衰退。

印度陷入 1996 年以來首次技術性衰退 (圖：Bloomberg)

從產業部門來看，印度服務業組成最大宗的金融和房地產服務年減 8.1％，貿易、旅館、運輸和通訊業年減 15.6％，製造業增長 0.6％，電力和天然氣增長 4.4％，農業增長 3.4％。

印度政府首席經濟顧問 Krishnamurthy Subramanian 表示，考慮到當前疫情，與上季表現相比，這項數據令人感到振奮。

Elara Securities India Pvt 經濟學家 Garima Kapoor 也表示，上季 GDP 數據強化了我們對復甦腳步加快的信心，在解封初期，印度經濟主要由農村所支撐，但在節日前夕，都市需求也開始走向正常。

為因應疫情，印度總理莫迪 (Narendra Modi) 在 3 月實施全球最大的封鎖措施，導致非必需品和服務需求嚴重下滑。在政府及央行的努力下，該國的經濟刺激方案總額已達到約 4,050 億美元，佔 GDP 的 15%。

今年以來，印度央行已將基準利率下調 115 個基點。央行將在下週檢討貨幣政策，市場預期央行短期內仍將維持寬鬆立場。

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