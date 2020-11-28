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印度Q3 GDP年減7.5% 1996年來首次進入技術性衰退

印度Q3 GDP年減7.5% 1996年來首次進入技術性衰退 (圖：AFP)
印度Q3 GDP年減7.5% 1996年來首次進入技術性衰退 (圖：AFP)

受制於防疫措施帶來的經濟衝擊，印度第 3 季經濟雖未如上季嚴峻，仍連續 2 季萎縮，確定為 1996 年有記錄以來首次進入技術性衰退。

印度統計部週五 (27 日) 公布第 3 季國內生產總值 (GDP) 較去年同期下滑 7.5%，優於《彭博社》調查經濟學家預估的下滑 8.2%，並較上季創下的新高降幅顯著改善，但仍連續 2 季萎縮，陷入自 1996 年有紀錄以來的首次技術性衰退。

印度陷入 1996 年以來首次技術性衰退 (圖：Bloomberg)
印度陷入 1996 年以來首次技術性衰退 (圖：Bloomberg)

從產業部門來看，印度服務業組成最大宗的金融和房地產服務年減 8.1％，貿易、旅館、運輸和通訊業年減 15.6％，製造業增長 0.6％，電力和天然氣增長 4.4％，農業增長 3.4％。

印度政府首席經濟顧問 Krishnamurthy Subramanian 表示，考慮到當前疫情，與上季表現相比，這項數據令人感到振奮。

Elara Securities India Pvt 經濟學家 Garima Kapoor 也表示，上季 GDP 數據強化了我們對復甦腳步加快的信心，在解封初期，印度經濟主要由農村所支撐，但在節日前夕，都市需求也開始走向正常。

為因應疫情，印度總理莫迪 (Narendra Modi) 在 3 月實施全球最大的封鎖措施，導致非必需品和服務需求嚴重下滑。在政府及央行的努力下，該國的經濟刺激方案總額已達到約 4,050 億美元，佔 GDP 的 15%。

今年以來，印度央行已將基準利率下調 115 個基點。央行將在下週檢討貨幣政策，市場預期央行短期內仍將維持寬鬆立場。

(本篇文章不開放合作夥伴轉載)

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