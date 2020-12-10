挑戰今年最大IPO！Airbnb傳提高發行價 估值突破400億美元

旅宿平台 Airbnb 將在周四 (10 日) 首次公開發行 (IPO)，華爾街日報周三引述知情人士說法報導，Airbnb 在掛牌前夕提高發行價，擬以每股 68 美元售股，有望成為美國今年來最大規模 IPO。

Airbnb 預定周四在那斯達克掛牌，股票代碼為「ABNB」。根據報導，Airbnb 預定募資至少 35 億美元，和本周稍早傳出的每股 56 至 60 美元定價區間相比大幅調升，也遠高於本月 1 日公布的每股初步價格 44 至 50 美元。最新發行價意味著 Airbnb 估值將達到 470 億美元。

Airbnb 即將加入行情火爆的 IPO 列車，周三開始交易的 Doordash(DASH-US) 股價收在 189.51 美元，較發行價大漲 85.79%；這家送餐公司以每股 102 美元集資 33.7 億美元，估值達到 380 億美元。

此外，巴菲特青睞的雲端儲存業者 Snowflake(SNOW-US) 上市三個月來股價一路飆升，周三市值一度達到 1200 億美元，超越 IBM(IBM-US) 和超微 (AMD-US)。

Snowflake 在 9 月中旬以每股 120 美元發行新股，募集金額超過 33 億美元，估值達到 330 億美元，開盤交易當天，股價大漲 112%。

除了 Airbnb，年底前還有跨境電子商務公司 Wish、多人線上遊戲創作平台 Roblox、支付新創 Affirm 將在本月陸續上市。

雖然今年新冠肺炎疫情重創旅宿產業，但在放寬防疫封鎖政策後，Airbnb 業務逐漸回溫，幾經延宕的 IPO 計畫也終於要付諸實現。Airbnb 第 3 季意外扭轉前季虧損，交出 13.4 億美元獲利的佳績。