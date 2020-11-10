墨比爾斯：螞蟻IPO喊停是「時代的標誌」 絕非單一個案

投資機構 Mobius Capital Partners 創辦人、有「新興市場教父」之稱的墨比爾斯 (Mark Mobius) 表示，螞蟻集團 A+H 股掛牌中斷是時代的標誌，並稱北京政府恐進一步限制技術產業，螞蟻集團絕不會是單一個案。

阿里巴巴旗下金融科技公司螞蟻集團原定上週四 A+H 股同步上市，籌資金額料達 344 億美元，有望打破沙烏地阿美去年底創下的全球 IPO 紀錄。然而，上市計劃卻在最後一刻被中國監管機構以「所處金融監管環境發生變化」等重大事項為由撤回。

對此，墨比爾斯在《CNBC》舉行的全球科技大會 (East Tech West conference) 上表示：「中國政府已經意識到，他們不允許這些企業主導特定產業，特別是金融領域。」

「我相信中國政府之所以介入，是因為他們意識到必須對這些公司進行監管，以免它們規模過於龐大。」墨比爾斯表示，其他新興市場也有相同擔憂，這和隱私及其他因素有關。

當被問到是否認為螞蟻集團 IPO 受阻為單一個案時，墨比爾斯答「絕對不是」，並警告中國政府可能希望進一步限制技術產業。

「中國技術產業的發展突飛猛進，我相信北京政府已經意識到，他們不能讓整個環境失控，這將傷害到整體財務結構。」他稱。

同樣參與大會的標準人壽安本 (Standard Life Aberdeen) 董事長 Douglas Flint 也認為，螞蟻集團上市暫緩，顯示央行和監管機構控制金融穩定的必要性。

他強調，隨著網路普及化，支付、匯款和投資等金融交易行為均轉往線上進行。

「雖然這既有利於消費者，也有利於競爭，同時能幫助降低中間成本，但我認為，鑑於這些企業可能逐步實現主導地位，監管和立法單位已開始緊張。」他認為財務穩定問題是導致螞蟻集團 IPO 遭到撤回的一項主要原因。