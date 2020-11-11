可望是日本今年最大IPO案 Roland預定12月16日掛牌上市

東京證券交易所於週三 (11 日) 宣布，電子樂器大廠的 Roland 股票上市案已經獲得承認，預計 12 月 16 日於東證一部或二部掛牌上市。過去在 2014 年的時候，該公司股票由於管理層收購 (Management Buy-Outs，MBO) 的緣故而下市。而這回重新掛牌上市，很有機會成為日本今年最大規模的 IPO 案。

Roland 股票已決定重新上市，主要股東的美國投資基金 Taiyo Pacific Partners 也將出脫 1171 萬股，不會實施公開募集，主幹事由 SMBC 日興證券擔任，預估屆時掛牌上市時的股票時價總額會超越 800 億日圓，有可能打破雪國舞茸 (1375-JP) 在今年所寫下的紀錄 (約 876 億日圓)。

Roland 生產數位電子琴，還有吉他等樂器所使用的效果器等。該公司招牌的「Roland」以及「BOSS」品牌等，在全球樂界享有盛名。

2008 年金融風暴後，電子樂器市場陷入低迷，Roland 業績也因而惡化。在截至 2012 年度，前後連續 4 年出現虧損。為了在營運上徹底改革，Roland 於 2014 年攜手 Taiyo Pacific Partners 實施了 MBO。而該項決定也引起創辦人的反彈，在當年與公司派彼此對立。

股票下市後的 Roland，在 2015 年將工廠移往馬來西亞等地，只有高附加價值產品的生產留在日本國內。後來 Roland 也將獲利表現不佳的美國風琴子公司 Rodgers 賣給荷蘭 Vandeweerd 家族，並買下生產耳機的美國 v-moda 來強化產品線。並且增加外部董事的人數等，在公司經營也考量到未來的股票重新上市。

在日本股市上揚背景下，日本國內出現 IPO 盛況，截至今年 11 月共有 67 家企業預定掛牌上市。而全年新掛牌上市的公司數量，有機會超越 2019 年的 86 家紀錄。