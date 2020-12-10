現在進場還不遲！花旗：廣泛前景利多 Roku還能漲20%

Roku (ROKU-US) 今年迄今股價漲幅已達 3 位數，但花旗分析師仍認為後續仍有上漲空間。

Roku 銷售的設備可連結 Netflix 和 Hulu 等影音串流服務，這些均在疫情時期增加了數百萬用戶。

雖然消費者居家時間拉長，也在居家娛樂方面增加支出，有利於 Roku，但平台廣告獲利是 Roku 重要營收來源，而廣告商因疫情打擊而支出下降，尤其是旅遊和休閒遊憩企業，進而挫傷了 Roku 的平台廣告業務。

Roku 今年迄今約上漲 129%，而以 12 個月來的計算是 110%，花旗分析師 Jason Bazinet 認為現在仍可進場買該股票，他給予「買進」評級，目標價自 220 美元調升至 375 美元，高於 FactSet 調查的所有分析師目標價。

Roku 週三小升 0.1 美元或 0.03%，收 306.23 美元，再創 52 週新高點。

Bazinet 報告寫道：「以 375 美元來說，我們對 Roku 的目標價是華爾街最高的，當然 Roku 仍是具爭議的股票，但我們放眼更廣泛前景，未來會有更多剪線潮、更多 DTC app，以及更多的廣告支出湧向網路，我們認為現在看漲 Roku 是合理的。」

他認為，Roku 股價潛在催化劑包括與 Discovery 的協議，將 Discovery+ app 納入平台，以及與 AT&T (T-US) 簽定協議將 HBO Max 加入平台，還有在國際市場上的進一步成長。

「我們知道，Roku 今年迄今股價已經大幅上漲，但我們的估值結果表明這家的價值還沒有被高估，事實上，我們認為當前股價還有 20% 以上的上漲空間。」