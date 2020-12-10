〈美股盤後〉川普最高法院戰白熱化 美股盡墨費半暴跌近3%

週三 (9 日) 新刺激法案持續卡關，未來經濟不確定性仍在，此外，川普法律戰進入白熱化、全美 17 個州響應四大搖擺州選舉違憲。美股自昨日歷史高點回落，科技股一片血染，美股四大指數全數盡墨，道瓊跌逾 100 點，費半跌幅近 3% 表現最慘。

經濟刺激方面，美國財長梅努欽和眾議院長佩洛西共同磋商兩黨推出的 9080 億美元紓困計畫，參議院多數黨領袖麥康奈爾週三抨擊，眾議院長佩洛西和參議院少數黨領袖舒默的刺激討論偏離談判目標，梅努欽則回應麥康奈爾拆台兩黨推出的計畫。

美國總統大選法律戰持續有新進度，週二 (8 日) 德州總檢察長 Ken Paxton 直接向美國最高法院提起訴訟，控訴賓州、喬治亞州、密西根州和威州等四大搖擺州政府選舉違憲，川普週二推文將聯手德州翻轉大選結果，尾盤時段，全美 17 個州群起響應，支持德州總檢察長提起告訴。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續發燒，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 6,858 萬例，死亡數突破 156 萬例，美國累計確診超過 1524 萬例，累計死亡數超過 28.7 萬。

週三 (9 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數下跌 105.07 點，或 0.35%，收 30,068.81 點。

標普 500 指數下跌 29.43 點，或 0.79%，收 3,672.82 點。

那斯達克指數下跌 243.82 點，或 1.94%，收 12,338.95 點。

費城半導體指數下跌 81.50 點，或 2.89%，收 2,734.77 點。

標普 11 板塊僅 3 大板塊收紅，分別是能源、工業和材料。資訊科技、通訊服務和房地產領跌。(圖片：FINVIZ)

焦點個股

科技五大天王全數滑落。蘋果 (AAPL-US) 下跌 2.09%；臉書 (FB-US) 下跌 1.93%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 1.85%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 2.30%；微軟 (MSFT-US) 下跌 1.95%。

道瓊 30 檔成分股漲跌互見。salesforce (CRM-US) 下跌 3.21%；波音 (BA-US) 下跌 1.86%；高盛 (GS-US) 上漲 1.69%；3M (MMM-US) 上漲 1.64%；Visa (V-US) 下跌 1.47%。

費半成今日美股重災區。AMD (AMD-US) 下跌 3.33%；英特爾 (INTC-US) 下跌 1.22%；NVIDIA (NVDA-US) 下跌 3.14%；高通 (QCOM-US) 下跌 1.75%；美光 (MU-US) 下跌 2.43%。

台股 ADR 集體收黑。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 1.15%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 0.88%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 2.51%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 1.09%。

個股消息

特斯拉 (TSLA-US) 大跌 6.99% 至每股 604.48 美元，主因是摩根大通分析師 Ryan Brinkman 認為該公司股價被嚴重高估。

摩根大通分析師 Ryan Brinkman 認為特斯拉被嚴重高估 (圖片：AFP)

蘋果 (AAPL-US) 下跌 2.09% 至每股 121.78 美元。投行 Wedbush 分析師 Dan Ives 上調蘋果目標價至 160 美元，主因是對蘋果超級週期的信心增強，持續看到 iPhone 12 亞洲需求。

臉書 (FB-US) 下跌 1.93%。來自美國聯邦貿易委員會 (FTC ) 和 48 位州檢察長週三起訴臉書進行非法壟斷，導致競爭對手破產，以鞏固其社交網路巨投的地位。

全美最大餐飲外送服務 DoorDash 週三 (9 日) 以 102 美元於紐約證交所掛牌上市，開盤後該公司股價隨即大漲，收紅 4.99% 至每股 189.51 美元，為今年最受矚目的 IPO 之一。

全美最大餐飲外送服務 DoorDash 週三 IPO 亮相。(圖片：AFP)

疫苗週三消息不斷。輝瑞 (PFE-US) 下跌 1.65%，主因是英國國民保健署 (National Health Service,NHS) 週三警告，有嚴重過敏反應史的人不應接種輝瑞新冠疫苗。此外，FDA 即將在周四就輝瑞疫苗進行討論是否批准授予緊急使用授權，據悉，輝瑞在美首發劑量為 290 萬，不到現有庫存劑量的一半。

《柳葉刀》雜誌編輯 Richard Horton 表示，阿斯利康的新冠疫苗有比其他公司存明顯優勢，因為該疫苗定價便宜，能更有效、更迅速地提供全球免疫。阿斯利康 (AZN-US) 下跌 1.24%。

Needham 頂級分析師 Laura Martin 預測，2021 年 Roku 的增長將加速，Netflix 成長將放緩。Roku (ROKU-US) 週三收盤價近乎持平，收紅 0.033%。Netflix (NFLX-US) 下跌 3.72%。

FireEye (FEYE-US) 坦承遭到疑似國家支持的駭客攻擊，週三其股價暴跌 13.08% 至每股 13.49 美元。

經濟數據

美國 10 月批發庫存月增率終值報 1.1％，預期 0.9%，前值 0.9%

美國 10 月 JOLTS 職位空缺數報 665 萬，預期 630 萬人，前值 649 萬人

華爾街分析

EP Wealth Advisors 投資組合策略主管 Adam Phillips 表示，兩黨經歷幾個月無所作為之後，市場可能會對任何額外財政支持的行動做出良好的反應，但如果這些討論沒有結果，我們可能會看到市場回吐近期部分漲幅。

國家證券 (National Securities) 分析師 Art Hogan 表示，我們在疫苗與病毒消息間進行激烈的拉鋸戰，而疫苗消息 (暫時) 取得了勝利。這場拉鋸戰的關鍵因素，肯定是國會在聖誕假期前出台新一輪刺激措施的可能。