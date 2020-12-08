知名創投人：只有一家公司能阻止特斯拉並與之匹敵

特斯拉在全球電動汽車市場所向披靡，週一 (7 日) 知名創投人 Gene Munster 表示，只有一家企業可能會阻止特斯拉向 2500 美元估值邁進，而這家公司並不是汽車製造商。

特斯拉 (TSLA-US) 週一噴漲逾 7%，收紅 641.76 美元，再度刷下歷史新高，市值衝破 6000 億美元里程碑，距離上月 24 日首度突破 5000 億美元大關，才花不到兩個禮拜的時間。

特斯拉週一噴漲逾 7%，再度刷下歷史新高 (圖片：鉅亨網)

Loup Ventures 聯合創始人兼管理合夥人 Gene Munster 週一受訪時預言，特斯拉的企業故事將在未來數月乃至數年間不斷地演變，具體地說，他們不會是一家汽車公司，他們將採用自己定義的技術在汽車領域開創先河，然後應用到自己的市場上。

知名創投人 Gene Munster 週一看多特斯拉，預測三年內特斯拉目標價將達 2500 美元，市值將超過 2 兆美元

Gene Munster 直言，通用汽車、大眾等傳統汽車實際上已無法與特斯拉競爭。更重要的是，特斯拉未來的真正價值可能與它不再只是一家汽車公司有關，因為特斯拉還計畫進軍保險業。CEO 馬斯克曾表示，保險業務的價值佔整車業務價值的 30 % 到 40 %。

有趣的是，Gene Munster 認為蘋果 (AAPL-US) 是唯一一家可以阻止他看多特斯拉前景的公司。

Gene Munster 警示：「不管蘋果在汽車領域有什麼雄心壯志，蘋果在電動車領域這塊一直很安靜，我並不期望在近期內有任何進展，但假若我是特斯拉的投資者，蘋果任何聲明都會讓我後退一步、重新思考。」

2014 年蘋果就傳出了自駕車計劃 Project Titan，蘋果公開表示不會開發電動汽車，僅專注於自駕車應用系統的研發。

今年迄今，蘋果申請的多項專利都暗示蘋果持續耕耘自駕車領域，包括防暈車 AR 系統、智慧車門窗、數位汽車鑰匙等。