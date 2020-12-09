新債王岡拉克：大型科技股漲勢告終 小型股2021年回春

被譽為新債券天王的雙線資本操盤手岡拉克 (Jefferey Gundlach) 預測，大型科技股漲勢告終，小型股落後大盤的情況將在 2021 年告終。此外，他預料美國通膨率將觸底反彈，未來幾個月可能升破 2%。

岡拉克預測，重量級科技股，包括微軟 (MSFT-US) 以及由臉書 (FB-US)、蘋果 (AAPL-US)、亞馬遜 (AMZN-US)、Netflix(NFLX-US)、Alphabet(GOOGL-US) 組成的尖牙股 (FAANG)，似乎不再是引領市場上漲的主力。

相較之下，美國小型股落後大盤的頹勢 (羅素 2000 跑輸標普 500)，終於要劃下句點。

此外，美國通膨率將觸底反彈，未來幾個月可能升破 2%，2021 年落在 2.25-2.4%。

他對通膨將居高不下的看法，和華爾街大多數分析師的看法相左，根據彭博對 51 名經濟學家的調查結果，明年美國通膨率可能在第 2 季升破 2% 之後再次下滑，難以持續高於美國聯準會 (Fed) 設定的通膨目標。

不過市場參與者預期疫苗將廣泛施打，將幫助消費力道釋放並加速經濟復甦。

岡拉克對 2021 年還有以下預測：

對黃金看法「中立」；但如果逼他買進黃金，願意以目前價格買進。

銅金比顯示，美國 10 年期公債殖利率應該比現在更高，經濟基本面和殖利率水準不吻合。

投資評等為 BBB 的債券，與美國公債殖利率差縮小。對投資人來說，買 BBB 級債券和買 30 年期美債的報酬差異不大。

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