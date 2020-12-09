〈2021美股展望〉策略師美股調查：明年標普500續漲 上看4500點

CNBC 調查 20 名美國大型金融機構的策略師看法，受訪者一致看好 2021 年美股續漲，標普 500 指數可望從目前水準再上漲約 8-22%，此外，受訪者也異口同聲預測美元將繼續走貶。

調查顯示，20 名策略師中的 12 名預測，明年標普 500 指數將上漲到 4000 至 4500 點。剩下 8 位中，4 位預測落在 3500 到 4000 點，還有 4 位預測會降到 3000 至 3500 點。

標普 500 周二 (8 日) 收在 3702.25 點，刷新 2020 年收盤紀錄。

一名受訪策略師認為，拜疫苗分發和全球經濟活動升溫之賜，2021 年將是「美國和全球經濟重啟題材真正發酵的一年」，經濟成長和企業獲利都將反彈，同時利率仍維持在低檔、財政刺激持續挹注經濟，構成有利風險資產的環境。

策略師看好景氣循環類股，並點名埃克森美孚 (XOM-US)、雪佛龍 (CVX-US)、貝克休斯 (BKR-US)、波音 (BA-US)、高通 (QCOM-US)、Visa(V-US)、迪士尼 (DIS-US)。

根據這份由 CNBC 在 11 月 25 日至 12 月 3 日進行的調查，20 位策略師中有 14 位對明年股市抱持「審慎樂觀」的看法，認為「相當樂觀」的有 3 位，剩下 3 位抱持「謹慎」看法。

一名策略師說，疫情受控制的程度、以及政府採取哪些行動刺激經濟，仍是大家觀察的重點。

看衰美元是共識

受訪策略師也普遍預測 2021 年美元將繼續走軟。在歐元、美元、人民幣、日圓和英鎊這五種主要貨幣中，20 名分析師只有 3 位青睞美元。

20 位分析師有 6 位預測今年領漲的主要貨幣將是歐元，7 位預測是人民幣。

一名分析師說，歐元升值的動力包括歐元區經濟從年初的 W 型衰退中反彈，而且美國寬鬆的財政和貨幣政策、加上貿易逆差和預算赤字擴大，都拖累美元。

有策略師預測，2021 年歐元將先蹲後跳，即年初走軟、之後重拾漲勢，看好當局政策將提升市場對歐洲經濟的信心。

澳幣將隨原物料行情上揚，人民幣則從中國經濟復甦中受益。某大型機構預測，2021 年人民幣兌美元將升至 6.25；目前約報 6.54。