大摩：Moderna將能填補輝瑞疫苗對美國供應缺口

輝瑞疫苗昨日 (8 日) 正式於英國開始接種，投資者擔心，有鑑於該公司對其他國家的供應，美國恐難以在明年夏天之前獲得足夠劑量的輝瑞疫苗。大摩 (Morgan Stanley) 則表示，Moderna(MRNA-US) 有望能填補輝瑞疫苗的缺口，大多數美國地區疫苗將由 Moderna 供應。該公司股票在週二 (8 日) 收漲 6.48%，達到 169.89 美元。

報導指出，至明年 6 月為止，美國僅向輝瑞訂購了 1 億劑的疫苗。大摩指出，Moderna 將能在 2020 年底之前向美國交付 2000 萬劑疫苗，並在 2021 年第一季將再提供美國 8500 萬至 1 億劑的疫苗。

如果 Moderna 取得足夠的原料並擴大產量，那麼該公司有望在 2021 年於全球供應多達 10 億劑疫苗。Moderna 與美國政府簽訂了 1 億劑疫苗的合約，並可以額外增購 4 億劑疫苗。

「總體來說，如果 Moderna 的產量能夠接近其預估值的最高範圍，則可以為美國供應絕大部分劑量。我們也期望在未來幾週內明確知道 Moderna 將向美國供應的劑量。」大摩說道。另外，大摩對 Moderna 的評級為「增持」。迄今為止，Moderna 的股價漲幅超過 750%。

為應對疫情，美國食品暨藥物管理局 (FDA) 和由獨立專家組成的生物製品相關諮詢委員會 (VRBPAC) 將於本月 10 日展開會議，審查輝瑞公司的疫苗及相關數據，並在 4 天後由 FDA 和美國疾病管制與預防中心 (CDC) 審查。

首批的輝瑞新冠肺炎疫苗將於 12 月 15 日交付。隨後 VRBPAC 計劃在 12 月 17 日討 Moderna 的疫苗，首批 Moderna 疫苗預計於 12 月 22 日交付。