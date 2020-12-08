美股創新高大戶卻在抽身 聰明錢指數掉到一年低點 

創新高的股市似乎正讓聰明錢對華爾街感到焦慮，追蹤機構法人對股市興趣的「聰明錢指數」(SMI) 周一 (7 日) 跌到一年低點，同一時間股市雖然稍稍走軟，仍徘徊在歷史新高水準附近。

道瓊、標普 500 周一從歷史高點回跌，不過那斯達克綜合指數和費城半導體指數續創新高。市場創新高之際，SentimenTrader 的資料卻顯示 SMI 正處於一年低點附近，機構法人暫時休息。

聰明錢指數 (或聰明錢流向指數，SMFI) 主要追蹤道瓊指數開盤後半小時和收盤前一小時的資金流向。這個指數的看法基於，開盤後半小時主要受到市場情緒的影響，通常顯示散戶的心態，而最後一小時的交易主要來自機構法人，更能顯示法人對盤勢的看法。

Sundial 資本研究公司創辦人、SentimenTrader 負責人 Jason Goepfert 說：「無論如何，鮮少見到股市大漲，SMI 遭受如此沉重賣壓的情況。」

標普 500 指數和聰明錢指數 (SMI) 今年來走勢。來源: MarketWatch

Goepfert 表示，多頭派應該留意兩者走勢分歧，這通常代表股市報酬不理想，「歷史經驗顯示，每當標普 500 站上 52 周高點，但 SMI 卻落在全年倒數 5% 區間，通常代表未來報酬不佳。」

Goepfert 另外指出，所謂的「笨錢」信心在上周五達到 90%，該指數若達到 100%，代表笨錢對股市漲勢深具信心，很可能出現事與願違的結果。

不過他也強調，聰明錢和笨錢走勢向來相反，判讀指數走向不易。

觀察小型交易員的選擇權配置，一次買進 10 口以內買進買權 (看漲股市) 的小型交易員占了 21.6%，比率達到歷史新高。