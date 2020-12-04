大摩展望2021年 標普可望飆至3900點 看空美元、油金

摩根士丹利（Morgan Stanley）日前發布 2021 年展望報告，看好景氣將 V 型復甦，全球 GDP 明年可望強勁增長 6.4%、美股標普 500 指數到年底將升至 3900 點；同時看空美元、黃金與石油，將 2021 年金價預估從每盎司 1950 美元降至 1825 美元。

全球股市盈利增速 可望達 25%~30%

報告指出，新冠疫苗頻傳佳音，加上各國政策持續提供支撐，為明年股市和信用市場提供有利環境。在經濟強勁復甦條件下，明年全球股市盈利增速有望達到 25%~30%。

美股部分，大摩看好牛市延續，很可能會爬樓梯式走升，類似 2009 年擺脫全球金融海嘯後的情況，並將標普 500 明年底的目標價從 3350 點提高至 3900 點，這意味著標普 500 將有 9% 的收益。

大摩也稱，明年美股漲幅將不只是由幾個科技巨頭貢獻，而會出現較全面的上漲。至於歐洲和日本股市具有價值股特徵，受益於再通膨交易以及風格輪換，近期歐、日股的突破即印證這一點。

中國景氣回升至疫情前 A 股可超配金融、工業股

對於中國市場，大摩則審慎樂觀看待，預估中國景氣將於今年底恢復至疫情前水平，2021 年 GDP 增速從上次的 8.9% 上調至 9%，而隨著海外經濟復甦，海外需求增長也將支撐中國經濟回升，特別是在明年上半年。

近幾周 A 股已跑輸新興市場基準，並跌破關鍵技術價位，考慮到中國寬鬆政策正常化帶來的壓力，對流動性最敏感的 A 股，其上升勢頭正逐漸收斂。在經濟復甦和利率曲線陡峭條件下，大摩建議超配週期性股票如金融股、工業類股，對防禦類股則保持謹慎。

美元指數看跌 4% 油、金下行風險大

大摩向來是美元的堅定空頭，2021 年展望不改其志，認為新冠疫苗的推廣、英國脫歐、歐盟復甦基金投資等，將催化美元下跌，因此預測，明年底美元指數將下跌 4%。

同時，大摩下修 2021 年金價預測，從每盎司 1950 美元調降至每盎司 1825 美元。隨着經濟展開復甦，大規模政策刺激可能性下降，黃金下行風險變大。此外，經濟復甦驅動美債實際利率不斷上升，將拖累黃金價格。

該行稱甚至稱，如果投資者十分看好未來全球經濟發展，就該放棄黃金；就像巴菲特多次強調的，黃金適合用來保值，但其本身並沒有增值功能。

大宗商品部分，該行也看空原油。目前 OPEC + 在減產問題上也很難有大動作；而疫情影響下，歐美需求尚未恢復到疫情前，四季度更是需求淡季。因次預計，原油需求要等到明年下半年才能到恢復，在此之前，油價下行風險較大。