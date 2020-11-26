高盛重申2021年「非常看好」人民幣 建議高配A股

高盛近期對中國貨幣及股市資產，多次發表樂觀看法。週三 (25 日) 在與媒體的電話會上，高盛首席中國經濟學家閃輝重申，對人民幣「非常看好」，認為人民幣兌美元匯率未來 12 個月可達到 6.30。

與此同時，人民幣週四持續走高，在岸人民幣收報 6.5729，升值 67 點。

高盛首席中國股票策略師劉勁津認為，隨著明年全球經濟將有顯著反彈，明年應該是自 2017 年以來股票絕對回報最高的一年，因此建議全球角度高配股票，其中對於中國股市最為看好。

中國已開始政策正常化

在這場電話會上，高盛指出，不同於今年主要靠投資和出口拉動，明年經濟成長的重要引擎是消費。

閃輝認為，從政策角度來說，目前市場共識是中國已經進入政策的正常化過程。相較於全球其他央行在降息或維持低利率，中國的利率將高於其他經濟體，對外國投資者仍然具有吸引力。國際上一些指數將中國債券納入，也會吸引外資的流入。

相對於美元的弱勢，閃輝指出，人民幣即使對其他貨幣持平，對美元來說也是升值。他預測 12 個月後，人民幣對美元匯率為 6.30，距離現在的不到 6.60 還有一定的升值空間。

看好股市全年表現

對於中國的股票市場，高盛維持高配的建議。

高盛指出，儘管目前股票的絕對估值比較高，但全球大多數經濟體仍保持在一個較低的利率，讓股市仍具有吸引力。

劉勁津預測，在亞洲市場，A 股和港股將有 16% 的增長，其中 A 股因為人民幣的升值，將會比港股的回報率更高。

在類股部分，高盛建議，可布局耐用消費品、媒體、醫藥、交通運輸以及零售股票。