東京目標2030年前停止燃油車銷售 提前日本政府5年

日本東京計畫在 2030 年前，所有在當地販售的汽車，將全部轉換為電動車 (EV) 或燃料電池車 (FCV) 等環保車。

根據《日本經濟新聞》週二 (8 日) 報導，日本東京都知事小池百合子週二 (8 日) 於東京都議會的例行會議宣布，目標在 2030 年之前、所有在東京都所販售的汽車都要是非汽油車。將由電動車及燃料電池車來取代傳統燃油車，目的是為了降低二氧化碳排放量。

東京都揭示目標，在 2030 年之前要將溫室氣體的排放量刪減 50%，也已經在電動車的購車補助等方面進行努力。減少燃油車是目前的全球趨勢，東京當局也正強化在這方面的努力。

另外在機車方面，東京也計畫在 2035 年之前，要讓燃油車的販售歸零。

《日本經濟新聞》在上週四 (3 日) 就曾經報導，日本政府打算在 2030 年代中期，要結束日本國內使用汽油燃料的新車銷售。屆時日本的新車市場，都將改為油電混合動力車 (HV) 或電動車等。

這個決定，也是日本政府為了在 2050 年前達成溫室氣體零排放的目標，要大幅減少汽車所帶來的二氧化碳排放量。

在 12 月中旬，日本汽車業界人士及有志者們，將共同討論汽油新車的停止銷售、還有如何提升油電混合動力車及電動車普及率等的具體規定。屆時燃料電池車也將納入檢討。

日本若想在 2050 年達成溫室氣體零排放的目標，就有必要減少汽車的二氧化碳排放量。過去日本 2018 年度的二氧化碳排放量，就有 16% 是來自汽車廢氣。