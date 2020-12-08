彭博：日韓向中國輸出石化產品 將因RCEP成大贏家

日本、中國、南韓等 15 個亞太國家在上個月簽署了「區域全面經濟夥伴協定」(Regional Comprehensive Economic Partnership，RCEP)，關稅調降也隨之進行。在亞洲的石油、化學產品市場，日本與南韓很有可能成為最大贏家。

根據《彭博社》週二 (8 日) 報導，日本、南韓向中國成長迅速的石油精煉產業供應輕循環油 (LCO)、瀝青、基油 (base oil)、芳香族化合物 (aromatic compound) 及石油化學原料等範疇廣泛的石油製品。而在日、韓簽署 RCEP 後，也將使他們的立場更加有利。

彭博：日韓向中國輸出石化產品 將因 RCEP 成大贏家 (圖片：AFP)

通關數據顯示，中國在 2020 年的 1 至 10 月已進口約 120 億美元的相關產品。估算日、韓兩國，很可能成為新加坡與馬來西亞在這塊市場的勁敵。

簽署 RCEP 的東協 (ASEAN) 國家，和中國簽有自由貿易協定 (FTA)。東協成員國的新加坡、馬來西亞，在與中國之間的貿易關係，已享有零關稅的優惠待遇。

牛津能源研究所 (OIES) 的中國能源項目主任 Michal Meidan 指出，「這類產品從亞洲國家更大量的流入中國，也確實意味著日本、南韓成了受益國家。」此外，Michal Meidan 說道：「在其程度方面，也很可能受到造成投機購買及混合問題惡化的稅制潛在漏洞影響。」

根據中國商務部在官網上所披露的資料，目前從日、韓進口的石油、化學產品關稅落在 0.8% 至 8% 之間，而在加入 RCEP 後，未來 20 年將逐步調降至 0%。

對中國而言，日、韓已經是這類產品最主要的供應國家，而在簽署 RCEP 後，日、韓兩國也很有可能扮演更為強大的支配角色。

而最有可能受到 RCEP 影響的，當屬用於柴油及燃油的混合原料 LCO。由於免除精製燃料關稅的稅制漏洞，造成今年中國從南韓進口的 LCO 數量大增。根據參與這塊市場的數名交易員說法，為了避開中國進口關稅，有部分出貨是繞道馬來西亞再進入中國。

Energy Aspects 分析師 Yuntao Liu 在分析後表示，對日本與南韓而言，與中國之間的 LCO 交易或許是 RCEP 最帶來的最大恩惠。日、韓兩國供應優質的 LCO 給中國，而伴隨著關稅調降，很有可能從東南亞國家手中奪取市占。

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