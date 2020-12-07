三星本週將發表全新Micro LED電視 搶進高階市場

南韓科技業巨擘的三星電子 (005930-KR) 週一 (7 日) 宣布，在本週稍晚，將會向世人介紹該公司的全新 Micro LED 電視產品，估計將引爆高階電視機市場的戰火。

三星公司表示，在週四的一場網路研討會上，將向外界公開採用 Micro LED 技術的新款電視。

三星這家全球最大的電視機製造商，尚未公布產品規格及售價等細節。不過熟知該產業的消息人士預測，應該是一款家庭娛樂用途的 Micro LED 電視。

Micro LED 技術，是利用複數的微米 (micrometer) 尺寸 LED 模組來構成單一畫素，並且可以自行發光。可提供更高的解析度，以及更清晰的畫質。

在一月時的美國消費性電子展 (CES)，三星曾經對外展示新的 88 吋及 150 吋的 Micro LED 電視機。在牆面上陳列著各式尺寸的家庭劇院用電視，大小有 75 吋、88 吋、93 吋及 110 吋以上不等，產品線也走向完整。

三星影像顯示器部門總裁韓鐘熙表示，該公司計畫明年下半年在美國、歐洲等地，推出適合家庭使用的 Micro LED 電視機。他進一步補充，Micro LED 電視機已經接近量產階段。

根據從事產業追蹤的 DSCC 說法，在接下來的數個年頭，預估 Micro LED 電視機的營收將會迅速成長。預測到了 2026 年，金額將從今年的約 2500 萬美元成長至 2.28 億美元左右。