創金融海嘯前夕紀錄！財務表現差的類股成美股擁簇對象

儘管受到新冠肺炎持續惡化、11 月就業疲軟以及企業償債風險正在上升影響，近期股市仍高歌猛進，資金也開始湧向信用或財務體質較差的企業，這些類股的優異表現已創金融海嘯前夕的紀錄。

據高盛和彭博社 (Bloomberg) 的數據顯示，過去五天財務體質較差的企業上漲 4.3%，股票表現已連續 4 週優於財務結構較佳的同業，是 13 個月來最長連勝紀錄。此外，自 10 月初以來，信用較差的類股已上漲 25%，是自金融海嘯前的牛市以來最佳的單季表現。

信用較差的類股本季類股表現 (圖: Bloomberg)

儘管這主要受到疫苗與紓困案利多所推動，但這樣的交易行為仍然充滿風險，彭博分析顯示，疫情受災股如達美航空 (DAL-US) 與皇家加勒比遊輪 (RCL-US) 最新的財報表現仍不斷惡化，另外，所有垃圾級公司債中有 47 家企業未計算利息和其他所需支出就呈現虧損，數目幾乎是三個月前的 2 倍。

受到經濟復甦帶動，美股呈現多頭格局，近期信用受損企業的股票更是遙遙領先，自 3 月底低點後 6 個月，信用較差的企業股票報酬約落後標普 500 指數 11 個百分點，然而，過去五天，這些信用差的企業，股價卻力壓大盤。

此外，近期投資者還把資金投入「殭屍企業」，這些企業甚至在償還債務前就已陷入虧損。殭屍企業的股票本季平均上漲 53%，是標普 500 指數的 10 倍之多。

Mellon Investments 的股票投資長 John Porter 表示，拉高風險槓桿顯然可以在經濟上升週期中獲得回報，如果投資人認定將出現上升趨勢而且押對寶，拉低投資品質以獲得更好的報酬是值得的。

Ancora Advisors 的投資組合經理 David Sowerby 也認為，就四大指數皆收於歷史高點的現況而言，投資人開始投資高風險槓桿的企業已不足為奇，因為這些信用差的股票是經濟穩定後改善最快的企業。

Sowerby 表示 ：「受益於經濟復甦的周期性股票相對會有較好的表現，不過就算如此，在挑選週期性股票時，我還是非常重視企業資產負債、債務與現金流。」

本週垃圾債的殖利率跌至 4.45% 的低點，高收益債中，CCC 級債券平均殖利率已降至 2014 年 9 月以來的最低水平。

Rosenberg Research 的創辦人 David Rosenberg 表示，股市的牛市以及聯準會購債措施有利於風險資產的發展，而這就是資產泡沫形成的方式，現階段市場正處於泡沫之中，預估未來幾年資產泡沫的狀況將持續存在。

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