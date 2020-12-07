華爾街多頭：美股創新高合理 未來將持續上揚

儘管美國新冠肺炎疫情持續延燒，美股卻仍持續創下新高。華爾街多頭、雅德尼研究公司 (Yardeni Research) 總裁 Ed Yardeni 認為，美股升至歷史高點是合理的，並且將會持續上，因為美國仍處在 V 型復甦的反彈中。

Yardeni 在接受採訪時表示，雖然新冠肺炎病例數持續上升，並且美國上周五所公布的 11 月非農就業數據少於預期，但是他認為，政府職位減少了近 10 萬個，是因為人口普查員兼職人員的工作完成。除此之外，職位的增幅超過 30 萬個。

Yardeni 指出，最新的就業數據表明，明年第一季將不會出現二次衰退，美國經濟仍處在 V 型復甦的反彈中。他也預測，美國經濟將在明年春季開始蓬勃發展，屆時疫苗的供應將使受到壓抑的需求復甦。

另外，Yardeni 也認為，全球同步的貨幣政策將持續對市場提供大量支持。「主要的中央銀行持續注入流動性。歐洲央行 (ECB) 和日本央行也都在持續擴大資產負債表。」Yardeni 說道。

儘管樂觀，但 Yardeni 也承認，美國仍有很大一部分人口迫切需要新一輪紓困援助措施。「仍有一部分的人丟失了工作，現在正面臨可能沒有失業保險情況。還有很多企業是第一波和第二波疫情的衝擊中勉強倖存下來的。」Yardeni 說道。

針對今年餘下時間，Yardeni 預期美股將持續上漲，因為投資者希望在今年幾個漲幅高的股票外，尋找更多元化的選擇和機會。

Yardeni 說道，11 月是有史以來市場表現最好的月份之一。極大地推升了中小型股的規模。對於市場來說是一個很棒的月份。即使漲幅無法達到上個月的水平，Yardeni 認為股市在 12 月也將會持續上揚。