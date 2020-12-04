iPhone 12旗艦版供不應求 供應鏈旺到明年初

周五 (4 日) 陸媒報導指出，在調查後發現 iPhone 12 系列在中國銷售兩樣情，iPhone12 和 iPhone12 mini 貨源充足，但 iPhone12 Pro 和 iPhone12 Pro Max 則要預約才能購買，且只有少數色系有現貨。另一方面有供應鏈對媒體透露，近期 iPhone12 Pro 和 iPhone12 Pro Max 有出現追加訂單的現象。

iPhone 12 系列手機銷售量直接影響產業鏈公司訂單情況。多家 iPhone 產業鏈公司預期，明年第一季將是 iPhone 產業鏈的旺季。

從線上預定情況來看，也可以反應出 iPhone12 Pro 和 iPhone12 Pro Max 貨源不足的問題。目前下單購買 iPhone12 Pro 預計出貨時間為 3～4 週，iPhone12 Pro Max 則是 2～3 週。但 iPhone12 和 iPhone12 mini 下單後第二天就送達。

中國華南一家 iPhone 供應鏈透露，公司現在產能滿載，11 月份是出貨旺季。從目前情況看，明年第一季訂單量不錯。另一家 iPhone 供應鏈則表示，iPhone 的訂單動態調整，蘋果加單對產業鏈拉抬的情況仍未知。但從現況來看，明年第一季會是蘋果供應鏈的旺季。

東山精密則提到，第三季主要產品受到大客戶新品發布延後的影響，業績比去年同期下滑。但從大客戶新品備貨量來看，對於今年第四季及明年第一季市場充滿信心。

(圖片: AFP)

券商觀點

華創證券表示，整體而言 iPhone12 系列銷售情況優於預期，特別是 iPhone12 Pro Max 供不應求，在拜訪供應鏈後顯示出目前組裝端仍在加緊出貨，這個出貨高點有機會保持到明年 1 月。

太平洋證券認為，iPhone12 系列自 10 月初公布後，其供需與出貨一直都是市場的關注焦點，目前需求仍然超出預期，只是供給端還是無法跟上，特別是 iPhone12 Pro 供貨持續處在不足的狀態。

天風國際分析師郭明錤則指出，iPhone12 與 iPhone12 mini 的需求不如預期，但 iPhone12 Pro 與 iPhone12 Pro Max 需求則是優於預期，整體而言 iPhone 12 出貨量是超出預期。

