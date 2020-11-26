郭明錤： iPhone 12需求優預期 明年上半年出貨動能續強

天風證券分析師郭明錤今 (26) 日出具報告指出，蘋果四大產品需求均優於預期，樂觀看待明年上半年整體 iPhone 12 的出貨動能，此外，郭明錤預估，蘋果將在明年下半年發表其他搭載 Apple Silicon 的 MacBook 機種。

郭明錤表示，儘管蘋果 (AAPL-US) 多數新品第 4 季需求及明年展望優於預期，但公司仍不提供財測，且近期股神巴菲特也減持部位，都將不利相關概念股的走勢，因此，若要吸引投資人注意，蘋果供應鏈必須要有更好的能見度，2021 年展望正向或財測優於預期就是二大重要指標。

以嘉聯益 (6153-TW) 為例，郭明錤先前在報告中預測，嘉聯益可望重回蘋果全產品線，成為 iPhone 13、AirPods 3 及 mini LED iPad 的主要受惠者。此外，MLCC 龍頭廠村田製作所 (Murata) 日前也調升全年度財測，優於預期。

郭明錤指出，根據調查，iPhone、iPad、Apple Watch 及 Mac 四大主要產品第 4 季需求與明年展望均優於預期，相關概念股值得投資人留意。

iPhone 方面，由於 iPhone 12 Pro 及 Pro Max 旗艦機需求優於預期，因而抵消 12 及 12 mini 銷售不如預期的衝擊，郭明錤仍正向看待 iPhone 12 系列在明年上半年的出貨動能，以及明年下半年新款 iPhone 的換機潮。

至於 MacBook 的部分，郭明錤正向看待明年下半年發售搭載 M1 晶片的其他機種，將採用蘋果自家處理器 Apple Silicon，外觀也可望有全新設計。

郭明錤預測，展望 2021 年，新 iPad Air 需求將優於預期，主要成長動能來自新技術的採用，包括 mini LED、5G 等，可望應用在明年下半年的平價版 iPad。新款 Apple Watch 6 與 SE 需求同步優預期，預測明年新款 Apple Watch 出貨動能將受惠創新健康管理功能與外觀設計改善。

不過，郭明錤表示，AirPods 出貨量低於預期，主要因上游零組件供貨吃緊，iPhone 的零件有優先出貨權壓縮到 AirPods 供貨，且蘋果對 AirPods 的需求評估似乎過於樂觀，但相關供應鏈股價已經反映利空，因此，若公司明年展望樂觀、財測優於預期，待股價修正後可伺機尋找買點。AirPods 3 出貨時程可能將延至明年第 2 季末，換機需求要等到下半年才會比較明朗。