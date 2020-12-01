蘋果5G銳不可擋！大摩：這10檔股票將搭上5G浪潮

一些分析師週一發布報告，看好蘋果 (AAPL-US) 首款 5G iPhone 以及搭載自家 M1 處理器的新款 Mac，提振蘋果週一股價。

蘋果週一上漲 2.46 美元或 2.11%，收 119.05 美元。

Loop Capital 分析師 Ananda Baruah 將蘋果股票評級自「持有」調升至「買進」，目標價 131 美元。

Baruah 在研究報告中寫道，「在華爾街預期持續上漲或者負面趨勢停止惡化 (主要是 iPhone 出貨量) 的情況下，蘋果股價向來都會優於大盤。目前共識預期，近期內 iPhone 製造和出貨增加 (iPhone 製造預期也較共識更正面)，以及 Mac、iPad 、AirPod、Watch 和服務會一直上行至 2021 年，隨著產品和服務成長的廣泛順風，我們看到蘋果股票價值持續高於 S&P 500。」

Baruah 尤其認為，華爾街對 iPhone 12 月、3 月和 6 月季度的銷售量和營收的共識預期太低了，華爾街也低估了 Mac 的銷量。

與此同時，摩根士丹利分析師 Katy Huberty 表示，一份新調查顯示，消費者對 5G 的需求「超越你的想像」，可能會推動「近代史上最強勁的智慧手機升級浪潮。」

摩根士丹利報告指出，「由於消費者 5G 需求較預期強烈，我們受此驅動而買進蘋果。根據我們針對中美近 3500 名消費者做的調查，這是近代歷史上消費者對採購智慧手機的意圖最為強勁的一次，需求的驅使力來自 5G，這是現在中美消費者升級手機的最主要理由，也是相較其他技術升級來說更大的催化劑，而相對於投資者的謹慎態度，這是一個更加樂觀的信號。」

摩根士丹利列出了在 5G 成長浪潮中，投資者可以操作 10 大標的，包括：

1. 蘋果

2. T-Mobile US (TMUS-US)

3. 中國移動 (CHL-US)

4. 高通 (QCOM-US)

5. 愛立信 (ERIC-US)

6. 台積電 (TSM-US)

7. 台達電 (2308-TW)

8. 舜宇光學科技集團 (2382-HK)

9. 村田製作所 (6981-JP)

10. 三星 (005930-KR)

以上股票摩根士丹利均給予「加碼」評級。

Huberty 調升其牛市預期，將 9 月止的 2021 財年 iPhone 出貨量上修 12% 至 2.68 億個單位，平均售價上修 9% 至 842 美元，目標價自 171 美元調升至 191 美元。

她表示，該調查顯示，蘋果 2021 財年獲利預期會高出共識近 40%，而她的 iPhone 出貨量牛市預期較華爾街共識高出 5500 萬個單位。

Huberty 補充，她尚未改變其基本狀況的預期，也仍維持其 136 美元的目標價，但「如果蘋果擴大產量以對應上升的需求端，我們預期未來 3 至 6 個月將上修。」