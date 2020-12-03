投資不衝浪 靠多重資產簡單更好

今年下半年開始，風險性資產呈現震盪走高的格局，雖然多數時間股市表現強勁，但疫情反覆、政治情勢等因素仍時不時干擾市場表現。很多人頻繁進出股市，到頭來卻發現手上資金不增反減，與其想著天天如何投機衝浪，不如利用多重資產基金，透過股、債、另類資產的多元配置來進行長期布局，不僅省下大量時間精力，更能達到隨漲抗跌效果。
短進短出好燒腦 不如多重資產長線配置
走過 3 月大跌的低谷，後續反彈之迅速也是市場極為罕見，投資人更是心癢難耐，想抓住每次產業、個股的輪動機會賺取報酬，不過短進短出的投資策略，除了容易讓心情隨著市場起伏外，也未必真能有所穫，畢竟市場瞬息萬變，在恐懼與貪婪交互作用下，往往也陷入追高殺低的窘境。
安本標準 360 多重資產收益基金經理人劉向晴認為，投資人每天盯著走勢其實燒腦又耗神，而選擇由專家多元配置的多重資產基金，就可以一次達到分散風險、坐擁收益與追求報酬的投資效果，不失為是市場波動下最適合的投資方法。
尤其是投資組合中包含股債及另類資產的升級版多重資產基金，更能強化投資組合隨漲抗跌的能力，以因應多變的投資環境。比較股債平衡、一般多重資產及升級版多重資產的隨漲抗跌能力，根據模擬結果，升級版多重資產的跟漲能力雖略低於一般多重資產，卻最抗跌。所以整體而言，升級版多重資產在中長期市場循環及波動下，因為既能參與市場成長契機，又能提供下檔保護機制，可以迎戰多變的投資環境。
升級版多重資產 動態調整追漲抗跌
升級版多重資產基金投資範圍廣泛，不僅股債，就連受到不少機構法人青睞的另類投資也是其中的標的。以安本標準 360 多重資產收益基金為例，另類投資範疇涵蓋社會基礎建設、再生能源基礎建設及另類 REITs - 物流中心等範疇，其報酬與風險跟總體經濟環境的關聯度較低，有助於分散風險及增加收益來源。
而且投資人不需要像機構法人一樣，動輒投入數十萬、數百萬美元，透過多重資產基金，不論單筆投資或是定期定額，一般投資人也能買得起。 若想月月領取穩健現金流，可選擇月配型；若想加速資產累積速度，則可考慮累積型。
劉向晴提到，多重資產資金除了分散布局在不同的資產類別之外，更重要的是，因應市場多空的環境變化，進行動態調整，提升投資組合表現。
高波動、低利率的投資環境並未改變，自己選擇標的並不容易，透過一檔就能涵蓋股、債、另類投資的多重資產基金，兼顧報酬與收益，並分散風險，投資不再是衝浪，而是穩健如爬山。
近 5 年期間 (2015/10– 2020/10)A/B/C 投組與全球股票的跟漲跟跌分析
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