投資不衝浪 靠多重資產簡單更好

今年下半年開始，風險性資產呈現震盪走高的格局，雖然多數時間股市表現強勁，但疫情反覆、政治情勢等因素仍時不時干擾市場表現。很多人頻繁進出股市，到頭來卻發現手上資金不增反減，與其想著天天如何投機衝浪，不如利用多重資產基金，透過股、債、另類資產的多元配置來進行長期布局，不僅省下大量時間精力，更能達到隨漲抗跌效果。

短進短出好燒腦 不如多重資產長線配置

走過 3 月大跌的低谷，後續反彈之迅速也是市場極為罕見，投資人更是心癢難耐，想抓住每次產業、個股的輪動機會賺取報酬，不過短進短出的投資策略，除了容易讓心情隨著市場起伏外，也未必真能有所穫，畢竟市場瞬息萬變，在恐懼與貪婪交互作用下，往往也陷入追高殺低的窘境。

安本標準 360 多重資產收益基金經理人劉向晴認為，投資人每天盯著走勢其實燒腦又耗神，而選擇由專家多元配置的多重資產基金，就可以一次達到分散風險、坐擁收益與追求報酬的投資效果，不失為是市場波動下最適合的投資方法。

尤其是投資組合中包含股債及另類資產的升級版多重資產基金，更能強化投資組合隨漲抗跌的能力，以因應多變的投資環境。比較股債平衡、一般多重資產及升級版多重資產的隨漲抗跌能力，根據模擬結果，升級版多重資產的跟漲能力雖略低於一般多重資產，卻最抗跌。所以整體而言，升級版多重資產在中長期市場循環及波動下，因為既能參與市場成長契機，又能提供下檔保護機制，可以迎戰多變的投資環境。

升級版多重資產 動態調整追漲抗跌

升級版多重資產基金投資範圍廣泛，不僅股債，就連受到不少機構法人青睞的另類投資也是其中的標的。以安本標準 360 多重資產收益基金為例，另類投資範疇涵蓋社會基礎建設、再生能源基礎建設及另類 REITs - 物流中心等範疇，其報酬與風險跟總體經濟環境的關聯度較低，有助於分散風險及增加收益來源。

而且投資人不需要像機構法人一樣，動輒投入數十萬、數百萬美元，透過多重資產基金，不論單筆投資或是定期定額，一般投資人也能買得起。 若想月月領取穩健現金流，可選擇月配型；若想加速資產累積速度，則可考慮累積型。

劉向晴提到，多重資產資金除了分散布局在不同的資產類別之外，更重要的是，因應市場多空的環境變化，進行動態調整，提升投資組合表現。

高波動、低利率的投資環境並未改變，自己選擇標的並不容易，透過一檔就能涵蓋股、債、另類投資的多重資產基金，兼顧報酬與收益，並分散風險，投資不再是衝浪，而是穩健如爬山。

近 5 年期間 (2015/10– 2020/10)A/B/C 投組與全球股票的跟漲跟跌分析

此數據非為基金之模擬投資組合，僅為股債指數與相關另類投資標的含息總報酬之歷史數據走勢簡單加權平均而得，歷史數據參考之指數與標的如下

資料來源：Bloomberg，考量上市另類資產在 2013 年下半年以前投資標的選擇有限，數據僅涵蓋近五年期間，截至 2020 年 10 月底，以原幣週報酬表現計，股息與債息全數滾入總報酬計算。隨漲抗跌比率 (Capture Ratio) 為跟漲除以跟跌比率而得。全球股票參考指數為 MSCI World 指數；全球複合債參考彭博巴克萊全球複合債指數；全高收債參考美銀美林全球高收益債指數 (HW00)；新興美元債參考 JPM 新興美元債指數；全球 REITs 參考 FTSE NAREIT REITs 指數；另類投資投組為：社會基礎建設實例 HICL Infrastructure Company Limited 7%、社會基礎建設實例 3i Infrastructure PLC 7% 、再生能源基礎建設實例 Greencoat Wind PLC 7%、再生能源基礎建設實例 The Renewables Infrastructure Group 7%、另類 REITs - 物流中心 Tritax Bigbox REITs 7%。本文提及之個股僅作說明之用，非為個股之推薦。

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