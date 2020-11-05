退休生活怕沒錢？靠升級版多重資產基金抗老

歐美爆發二次疫情，確診人數更大幅超越首波疫情水準，部分歐洲國家重啟封鎖政策，市場無不擔心好不容易開始復甦的經濟又將受到衝擊。

今年以來，疫情不僅使得從事某些產業的員工壟罩在失業的風險下，對於準備退休的族群或是已經退休的族群來說也相當苦惱，隨著全球主要國家紛紛降息挽救經濟，在可預見的未來將繼續維持低利環境，收益變得愈來愈薄，此外還需要擔心市場震盪造成資產縮水。

退休投資策略 1：求穩健 多重資產分散風險佳

安本標準 360 多重資產收益基金經理人劉向晴認為，退休理財配置首重穩健，面對高波動、低收益的投資環境，資產輪動十分快速，若仰賴單一資產類別，很容易讓自己的財富暴露在高風險中。過去投資人所習慣的股債平衡配置，現在也很難完全適用，近年來股票及債券常呈現正相關，更是不難看到齊漲齊跌的情況，致使債券分散風險的效果減弱。

因此，現在的主流做法是將投資組合再升級，以多重資產配置的方式發揮穩中求勝的效果。尤其是同時納入股票、債券，以及與傳統資產相關性低的另類投資，更能強化分散效果。

劉向晴以美股為例，其與社會基礎建設、再生能源基礎建設等另類投資的相關性非常低，這樣新型態的多重資產基金，不僅能分散風險，也能提升投資組合在面臨突發事件的耐震度。

退休投資策略 2：每月配息活水 廣納多元收益來源

退休族除了資產需要耐震之外，更重要的一點是該如何維持每個月有不錯的現金流入帳，而多重資產的優勢就在於，爭取報酬的同時也涵蓋了多元的收益來源。

劉向晴以安本標準 360 多重資產收益基金為例，該基金年化平均月配息率約 4-5% 左右，投資組合中的股票、債券和另類投資，各有其扮演的角色，股票是為了創造報酬，透過全球股市及適度的動態選擇權操作，追求資本利得。

而債券和另類投資則是雙重收益引擎，社會基礎建設、再生能源基礎建設及另類 REITS - 物流中心等收益型另類投資，平均收益率約 4-5%，與傳統的高收益債、新興市場債的 5-6% 差距不大。

〈延伸閱讀〉投資也要防疫？多重資產基金一次搞定

資料來源：Bloomberg，截至 2020 年 8 月底，全球股票為 MSCI 世界指數，全球投資級債為 Bloomberg Barclay 全球複合債指數，新興市場債為 JPM 新興市場強勢貨幣債指數，全球高收益債為 ICE BofAML 全球高收益債指數，社會基礎建設案例為 HICL 基礎建設公司，再生能源基礎建設案例為 Greencoat 風力發電公司，另類 REITs - 物流中心案例為 Tritax Big Box 物流公司。

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