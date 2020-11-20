2021年投資什麼才好？ 多重資產基金兼顧成長與收益

今年新型冠狀病毒讓景氣低迷異常之深，先前很多國家都出現了相當大幅度的經濟緊縮，不過衰退的短暫程度同樣罕見，大多數國家只經歷了 1 到 3 個月的緊縮期，接下來的經濟數據反而呈現了強勁復甦，近期資料也顯示全球經濟重返坦途。

初期經濟的快速反彈，主要由解封帶動，但也正因為如此，導致病毒再次擴散，如果又出現大規模經濟封鎖，短期勢必會造成全球經濟停滯，不過從近期金融市場的表現來看，似乎開始將疫情視為短期干擾因素，不至於再度出現今年初的恐慌情緒，而疫苗研發的進展也可望逐步帶來好消息。

運用 3D 策略 布局 2021 年

即將揮別深受新型冠狀病毒之苦的 2020 年之際，展望 2021 年一般投資人又該如何布局，才能與機會與波動並存的市場好好相處？

安本標準 360 多重資產收益基金經理人劉向晴認為，儘管市場環境多變，但全球仍不乏投資機會，像升級版的多重資產基金，就是透過更多元分散的配置，尋找疫情之下更具成長性的產業或趨勢，以及擁有收益潛能的資產類別。因此，布局 2021 年，投資人不妨以 3D 的多重資產策略因應，面對市場波動也能從容自在。

首先是強化風險分散性 (Diversification)，除了傳統的股債之外，不妨也納入與股債低關聯性的另類投資，透過 333 的配置方式，降低股債齊跌的影響，不僅分散風險，也有機會達到隨漲抗跌的效果。

二是高度動態配置 (Dynamic Allocation)，報酬多樣化：在布局股票型基金及 ETF，追求資本利得空間之外，也可以適度運用各種衍生性商品，強化投資效率或獲取收益，並且動態快速調整資產配置，以提升投資表現。

三是雙重收益來源 (Double Income Sleeve)，息收多樣化：過往高利率時代，投資很簡單，即使錢存放銀行，都有不錯利息收入。如今低利環境當道，收益也隨之降低，劉向晴認為，透過唯有追求多樣化收益來源，投資人才能不漏接任何收益機會。

利率低迷限制資產表現 另類投資成為新收益管道

過去一般投資人的收益來源，不外乎仰賴投資等級債、高收益債及新興市場債等，但現在市場則是出現了所謂收益型的另類投資，涵蓋社會基礎建設、再生能源基礎建設及另類 REITs - 物流中心等範疇，不僅報酬及風險跟總體經濟環境的關聯度較低，其不可取代性和趨勢性也有助於提高投資組合穩定性及增加收益來源。

劉向晴以社會基礎建設 HICL Infrastructure Company Limited(註 1) 為例，旗下投資主軸為住宅、教育、救災、健康設施、道路、汙水處理等，這些社會基礎建設多為民生必需，且具有壟斷性，收益穩定，再來社會基礎建設隨通膨調升費用，帶動股利 / 股價上揚，目前年化股利率約 5-6%(註 2)。

面對 2021 年機會與波動並存的市場環境，與其自己傷腦筋找標的，又擔心各種風險干擾，不如交由專家配置，透過升級版多重資產基金，涵蓋股、債、另類投資，不僅可以提高勝率及收益率，資產的多樣化更能提高風險分散度，達到跟漲抗跌的效果面對 2021 年機會與波動並存的市場環境，與其自己傷腦筋找標的，又擔心各種風險干擾，不如交由專家配置，透過升級版多重資產基金，涵蓋股、債、另類投資，不僅可以提高勝率及收益率，資產的多樣化更能提高風險分散度，達到跟漲抗跌的效果。

註 1：本文提及之個股僅作說明之用，非為個股之推薦。資料來源：HICL Infrastructure Company。Limited 官方網站 (https://www.hicl.com/) 。

註 2：資料來源：Bloomberg，截至 2020 年 8 月底。

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