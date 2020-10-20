投資也要防疫？多重資產基金一次搞定

新型冠狀病毒在今年肆虐全球，從封城到解封，金融市場也呈現頗多變數，在力行防疫新生活的同時，是否也該思考為自己的投資防疫呢？

想要達到投資目標，9 成以上由資產配置所決定。安本標準 360 多重資產收益基金經理人劉向晴認為，目前市場波動高、利率低，不妨透過多重資產基金，分散布局在股票、債券和另類投資等類別，不僅可以掌握多樣化的收益來源，也能捕捉資本利得的機會，不失為對抗市場震盪的良藥。

市場翻臉比翻書快 多重資產基金最耐震

今年投資人對於市場的暴起暴跌一定很有感，像是美股史上至今為止，總共觸發 5 次熔斷機制，今年不到 10 天就出現了 4 次；又或是道瓊指數史上前 20 大單日漲跌幅，截至 8 月底就有 3 次發生在今年。尤其值此美國總統大選前夕，加上新型冠狀病毒疫情二度大流行的疑慮升高，任何消息均會牽動市場敏感神經，立馬反應漲跌。

劉向晴表示，面對翻臉比翻書還快的投資環境，加上低利環境使然，能否組成最佳投資組合獲利，難度很高。與其自己傷腦筋選標的配置資產組合，抓不住市場的節奏，又克服不了追高殺低的人性弱點，還不如透過布局股、債、另類資產等全方位的多重資產基金，讓投資變得有效率，除了分散風險，還可以兼顧收益與報酬。

股債平衡已過時 全新多重資產這樣配

過去教科書的理論總說股票、債券呈現負相關，但如今齊漲齊跌的現象也愈來愈普遍，因此必須尋求其他低度相關的資產類別才能達到多元分散的效果。根據模擬結果顯示，同樣期間內，若在傳統股債配置，納入 REITS 的一般多重資產投資組合，波動度較低、報酬率也較高；但想要再提升報酬，降低波動，加入其他另類投資，又會比一般多重資產投組佳。

此數據非為基金之模擬投資組合，僅為股債指數與相關另類投資標的含息總報酬之歷史數據走勢簡單加權平均而得，歷史數據參考之指數與標的如下：資料來源：Bloomberg，考量上市另類資產在 2013 年下半年以前投資標的選擇有限，數據僅涵蓋近五年期間，截至 2020 年 8 月底，以原幣週報酬表現計，股息與債息全數滾入總報酬計算。全球股票參考指數為 MSCI World 指數；全球複合債參考彭博巴克萊全球複合債指數；全高收債參考美銀美林全球高收益債指數 (HW00)；新興美元債參考 JPM 新興美元債指數；全球 REITs 參考 FTSE NAREIT REITs 指數；另類投資投組為：社會基礎建設實例 HICL Infrastructure Company Limited 7%、社會基礎建設實例 3i Infrastructure PLC 7% 、再生能源基礎建設實例 Greencoat Wind PLC 7%、再生能源基礎建設實例 The Renewables Infrastructure Group 7%、另類 REITs - 物流中心 Tritax Bigbox REITs 7%。本文提及之個股僅作說明之用，非為個股之推薦。

不過，這當中的比重又該如何拿捏才能發揮「防疫」效果？以安本標準 360 多重資產收益基金為例，採用三分天下的布局策略，股票、債券及另類投資各占 1/3，其中有 2/3 火力放在收益型商品，涵蓋債券及另類投資的雙重收益，更能確保收益來源穩健。

劉向晴表示，一般提到配息，債券是最常看到的投資選擇，但有些另類投資的息收，並不比債息差，像是社會基礎建設、再生能源基礎建設及另類 REITS - 物流中心，其收益來源相當多樣化，可能來自過路費、國家保障收購價或是租金。專營基礎建設的英國公司 HICL，目前年化收益率可達 5-6%，提供了穩健的收益機會。

除了顧收益，另外的 1/3 部位則會放在成長性的股票資產及各類衍生性商品策略，透過動態調整與主動積極的操作，追求額外資本利得，提升投資組合的總報酬。這樣進攻可、退可守的策略操作，使得安本標準 360 多重資產收益基金自成立以來，平均年化報酬率達 5.2%，當月年化月配息率也在平均 5% 左右，不亞於存股效果，在市場處於震盪中，值得考慮的投資「防疫」方式。

