〈觀察〉國銀海外獲利腰斬 金融業國際布局質變

國銀海外獲利貢獻向來是金雞母，過去海外獲利占比約三到四成左右，不過今 (2020) 年新冠疫情重創全球產業，國銀頻頻踩到授信地雷，海外獲利大舉腰斬，隨著全球供應鏈多極化，各產業分散，國銀開發聯貸業務的複雜度提升，過去海外布局的輝煌時代等於宣告質變，國銀開發聯貸業務不能再全然仰賴外資管理銀行，而要自己有能力更嚴格徵審，才能「進階升級打怪」，這將是國銀國際化路上最重要的課題。

海外獲利占比在 2018 年為 34.3%，2019 年海外獲利占比上升至 39.1%，但根據金管會最新統計，本國銀行海外分行獲利累計前八月稅前盈餘僅 143.2 億元，較去年同期腰斬、年減幅高達 50.3%， 8 月單月獲利更是大減 74%。

針對海外分行獲利嚴重衰退，金管會分析，主要是淨利息收入減少，及銀行增提備抵呆帳，光是 8 月份備抵呆帳增提就比前一個月增加 7.5 億元，累計今年前 8 月增提的備抵呆帳更比去年同期增加 99 億元。

過去國銀海外分行可說是獲利貢獻主力，但今年受到新冠肺炎影響，不僅往來受阻，尤其在全球經濟活動遭受衝擊下，導致陸續傳出國銀海外分行頻頻踩到授信地雷。

今年 4 月新加坡石油巨擘興隆集團因油價一夕崩跌，加上財務操作不慎而聲請破產，中信金旗下中國信託新加坡分行因為參與其聯貸案，產生新台幣 27 億元的呆帳；緊接著玉山銀行的新加坡分行也產生 3 億元新台幣的違約案。

國泰金旗下國泰人壽 7 月更爆出因為轉投資印尼 BankMayapada 失利，一口氣認列新台幣 140 億元的虧損，是國泰金海外布局以來認列最大的一筆虧損，可能會吃掉該金控今年 2 成獲利。

國泰金總經理李長庚就曾有感而發表示，台灣市場不大，金融業要持續成長，勢必要靠較高利差的海外市場，但我們對海外市場的法規、環境，一定都不如對台灣市場熟悉，要在高風險、高獲利的市場討生活，未來風險管控是第一要件。

的確，隨著全球供應鏈重組的國際局勢大變，國銀無論是採取轉投資的模式，或是直接赴當地設分行拓展業務，都必須更慎防各產業或任何道德風險，以往金融業者在開發海外市場時，參加國際聯貸案為最大宗獲利挹注，但多是把審查、監督、控管的功課交給外資管理銀行，國銀扮演的角色大多只有出資。

長久下來，國銀海外業務就會因為資訊相較外銀落後，加上風險控管疏漏，於聯貸倒帳案件爆發時，無法立即反應出清部位，導致國銀慘受重傷，拖累海外獲利大舉腰斬。

一場疫情改變了全球經濟，全球產業鏈已步入嶄新的時代，金融業的國際化也須升級，賺錢沒有捷徑，國銀必須學到慘痛的經驗是，與其將掌控權交給外商管理銀行，透過培育國際化人才的提升，自己下功夫去了解各個產業別，靠自身查訪最新動向、業績面等訊息，將風險管理控制到最有效，而非凡事仰賴外資管理銀行，才能降低把踩雷風險與傷害降到最低。