〈中信金法說〉頻踩雷害的 海外獲利占比降至不到兩成 創史上新低

中信金 (2891-TW) 今 (23) 日舉行線上法說會，前 3 季稅後純益為 361.26 億元，年減 5.4%。中信金控財務最高主管暨發言人邱雅玲表示，今 (2020) 年中信金海外營運影響很大，尤其新加坡和日本東京之星據點因為頻頻踩雷而衰退嚴重，使得海外獲利占比降至不到兩成，遠不如過去三成以上水準，創新低，但是因為疫苗可望讓疫情緩解，加上企業供應鏈移動的趨勢，看好明年海外營運回升。

中信金前 3 季稅前盈餘 439.65 億元，稅後純益為 361.26 億元，稅後股東權益報酬率 (ROE) 為 13.60%，稅後資產報酬率 (ROA) 為 0.76%，每股稅後純益 (EPS) 為 1.80 元。

從各子行來看，中國信託銀行前 3 季合併稅後純益為 214.55 億元，年減 14.9%，台灣人壽前 3 季合併稅後純益為 159.08 億元，年增 14.4%。

值得一提的是，中信金第三季明顯擺脫疫情衝擊與踩雷陰霾，稅後純益為 169.49 億元，較第二季增加 99.32 億元，大幅成長 142%，邱雅玲表示，第二季因為一次性認列新加坡興隆授信案提列呆帳，而第三季不但沒有呆帳提存，且有股利收入、財富管理成長等正面因素，因此獲利回歸穩定。

中信銀前 3 季核心業務成長動能穩健，房貸及信貸帶動放款動能，財富管理、個人金融及彩券手續費收入亦較去 (2019) 年同期成長，效率比持續改善。截至 2020 年 9 月底，中信銀行的合併逾期放款比率為 0.48%，合併呆帳覆蓋率為 293.6%，資本適足率仍維持穩健水準。

海外營運部分，邱雅玲表示，今年成長的主要為中國據點，除了分行，轉投資的金美信消費金融、中信租賃都表現亮眼，主因是中國境內疫情控制很好。而越南跟印度也因為有把握到台商供應鏈移動的商機，獲利也有所成長。以上三個國家，獲利都有 10% 以上成長，其中規模較小的金美信消費金融、中信租賃，獲利更是倍數成長。

邱雅玲進一步表示，而其他國家，則因為疫情衝擊，每個國家不同程度的封鎖措施，影響業務推廣，使得其他國家據點獲利出現衰退，其中，衰退比較嚴重的是新加坡和日本東京之星，新加坡因為興隆案授信踩雷案，日本則因看好東京奧運，有航空、飯店放款，但隨著奧運延遲，而產生呆帳。

邱雅玲表示，新加坡興隆案、印尼最大手機通訊設備廠 Tiphone Mobile Indonesia PT 聯貸案的備抵呆帳都已經提足，後續沒有比較大的呆帳會產生。

邱雅玲表示，受到海外營運衰退多於成長影響，中信銀海外獲利佔比降至不到兩成，對比過去都有三成以上，創下歷史新低，但邱雅玲強調，忠信往海外發展策略不會改變，各地派外人數也維持一樣沒變。

邱雅玲強調，因為疫苗有機會上市，因此對明年海外營運展望抱持審慎樂觀，公司也已加強了貸後控管措施、徵審也趨嚴，期待明年備抵呆帳可以有所改善；加上去全球化趨勢，只要企業供應鏈持續移動，就是金融業的商機，且中信銀相較其他同業海外布局相對完整，掌握陸資移動到東南亞、台商從中國移往美國、東南亞或著回來台灣，這些區域都有中信據點可掌握商機，看好明年海外營運。