2020 TCSA台灣企業永續獎 集保獲雙料大獎

「2020 TCSA 台灣企業永續獎」18 日於圓山大飯店舉行頒獎典禮，集保結算所連續兩年榮獲「報告書白金獎」，並首次榮獲「創新成長獎」，由集保結算所主任秘書張秀珍代表領獎。

TCSA 台灣企業永續獎今年共有 252 家企業參獎，參賽家數創歷年新高，今年邀請 486 位志工評審、182 位知名專家學者，合計 668 位的龐大評審團共同參與評選，評審過程秉持客觀、公平、公正、透明，獲獎企業報告書揭露公司治理、社會共融及環境永續各面向，並與聯合國「永續發展目標（SDGs）」連結。

集保結算所 2020 年出版的企業社會責任報告書，與數家金控公司並列 TCSA 企業永續報告獎金融及保險業的白金獎，報告書內容經過第三方嚴格標準審查下，充分揭露集保結算所對應 ESG 的「環境永續」、「社會參與」與「公司治理」的具體作為與績效。集保結算所能再次獲得評審青睞贏得白金獎，足以表彰其致力於企業社會責任及永續經營的用心與努力。

集保結算所今年以「公司負責人及主要股東資訊平臺」為主題，報名企業卓越案例獎項即榮獲「創新成長獎」殊榮，肯定集保結算所協助政府建置平台，提高我國公司資訊透明度，強化主管機關查核監理效能，踐履我國善盡洗錢防制及打擊資恐國際義務，提升國家形象。

張秀珍表示，未來集保結算所將持續深化經濟發展、關懷社會與保護環境等三大面向的金融影響力，同時善用本身核心能力，協助主管機關營造健全永續發展 ESG 生態系，強化資本市場國際競爭力，與臺灣企業共同邁向永續經營。