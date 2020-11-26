美隆電車用揚聲器送樣特斯拉 明年將取得認證奪訂單

歐美國家相繼規定，電動車需搭載對外警示系統，據了解，美系電動車龍頭特斯拉已全面導入，更與音響大廠美隆電 (2477-TW) 攜手合作開發車用新品；對此，美隆電透露，今年確實將產品送樣至美系電動車大廠，最快明年可取得認證。

據悉，美隆電兩年前與美系電動車大廠合作新產品，主因在於美系車廠為符合電動車警示相關法規，向美隆電提出車用警示系統規格，由美隆電進行開發，經過一年多時間，已在今年 3、4 月送樣。

美隆電董事長吳維忠日前表示，車用產品均已開發完成，原預期今年送樣給客戶，今、明年車用營收貢獻可望大幅增長，但受疫情影響，合作案略為遞延，不過，與客戶互動良好，有信心可打入該客戶，並切入電動車市場。

美國交通部認為，雖然電動車的優勢是安靜，但太安靜容易造成危險，因此頒布新命令要求所有電動車、油電車須符合低速噪音規定；歐盟也跟進宣布，電動車需安裝「車輛聲音警示系統」，防止車輛因安靜無聲，影響用路人安危。

據悉，每台電動車至少需搭載一顆車輛聲音警示系統，相較安裝在車內的音響設備，對外警示系統的品質、技術更高，特斯拉旗下車款已全面導入，且積極尋找其他供應商、導入新車款。

美隆電開發的車用揚聲器系統，今年 3、4 月已送樣至電動車大廠，但受疫情影響，當地持續實施鎖國政策，導致產品測試、認證進度延遲，預期最快明年恢復審查，順利的話，將可因此打入該客戶供應鏈，並取得訂單。

美隆電車用營收比重約 10%，車用揚聲器系統已打入 LUXGEN 等品牌車廠，隨著歐美國家已制定電動車對外警示系統規範，其他國家將陸續跟進，市場商機可期。