網家Pi拍錢包首度開通攤商使用

網家 (8044-TW) 旗下 Pi 拍錢包積極連結多樣化生活場景，今 (26) 日宣布，自 28 日起於台北天母士東市場開通，此為 Pi 拍錢包首度深入市場商圈、並大規模導入支付服務至各類型攤商，有利吸引更多婆媽新客群加入，未來在各地市場發展潛力不容小覷。

網家強調，透過 Pi 拍錢包持續深耕會員經濟，此為首次大規模導入各類型市場攤商，包括有生魚片、牛肉鋪、花店、水果店和小吃店，其中更包含多家知名老字號店鋪， 有效擴大支付應用體驗。

Pi 拍錢包營運長韓昆舉進一步說明，Pi 拍錢包上線迄今，會員數已突破 100 萬，合作通路超過 18 萬店點，今年觀察到國內民眾對無接觸付款的意願持續增長，帶動支付發展更多機會，因此，導入清心福全、鬍鬚張、85 度 C、麥味登和王品集團等品牌，帶動前三季 Pi 拍錢包合作的連鎖餐飲美食通路交易筆數、金額皆較去年同期大幅成長 4.5 倍。

韓昆舉表示，此次深入在地特色場域，樂觀看待將透過重點商圈所帶來的群聚能量，打造更全面多元的應用生態圈。

網家正持續投資發展生態體系，力拚延伸金融服務，除了以 P 幣生態圈鞏固百萬會員，預計明年將延伸支付生態系，藉此與消費者更緊密連結。