〈美股盤前要聞〉拜登正式獲得交接授權 美股期貨上漲

美國總統大選結果明確，美國總務署 (GSA) 表示，拜登得以執行政權交接。總統當選人拜登將任命聯準會 (Fed) 前主席葉倫出任財政部長一職，市場對此看法正面，週二 (24 日) 美股期貨上漲。

1. 拜登開始過渡交接 美股期貨上漲

即將上任美國總統的拜登獲准正式開始進行過渡交接工作，並開始組織內閣職位，週二美股期貨上漲，道瓊期貨上漲 1.06%，標普 500 期貨漲 0.80%，斯達克 100 期貨漲 0.38%。

美國總務署 (GSA) 致函拜登團隊，告知川普政府已經做好準備，拜登得以執行政權交接，與政府官員進行會面，並依法將獲得 600 萬美元資金與其他政府資源，此舉將是川普政府承認拜登當選的第一步。

過去數週以來，拜登的交接小組私下低調籌組新政府，包括成立新冠肺炎特別工作小組，並與外部的公共衛生官員進行磋商。不過拜登政府遲遲未能與聯邦政府互動，多半從學術界、州政府和國會尋求專家。

拜登交接小組的執行董事 Yohannes Abraham 為此隨後發布聲明表示：「GSA 的決定是我們開始著手處理美國經濟與疫情挑戰中必要的一大步，未來交接小組將開始與政府官員會面，討論疫情的應對措施，全面釐清國家安全利益，以及全盤掌握川普政府讓聯邦機構空洞 (Hollow Out) 的舉措。」

2. 葉倫有望出任美國財長 華爾街分析師同聲讚好

華爾街日報 (WSJ) 等多家美國媒體報導，總統當選人拜登將任命聯準會 (Fed) 前主席葉倫出任財政部長，經濟學家和分析師樂見其成，認為葉倫是非常恰當的人選，任命葉倫代表財政部將和聯準會攜手振興經濟，修補經濟傷痕。

葉倫有望出任財長的消息，一度帶動美股盤中漲幅擴大，終場三大指數收紅，道瓊勁揚 300 點。「末日博士」羅比尼 (Nouriel Roubini) 在推特上大讚葉倫是絕佳財長人選，在他擔任白宮經濟顧問委員會 (CEA) 國際事務資深經濟學家期間，葉倫是他遇過「最聰明的上司」。

American Enterprise Institute 經濟政策研究主任 Michael R. Strain 說，任命葉倫令人興奮的理由很多，但一大收穫是，身為 Fed 前主席，葉倫和全世界維持良好關係，可以修補過去四年的經濟外交的傷痕。

3. 特斯拉股價飆 馬斯克身價躍居全球第二

特斯拉 (TSLA-US) 納入標普 500 指數後股價大漲，彭博億萬富翁指數顯示，49 歲創辦人馬斯克 (Elon Musk) 身價在周一 (23 日) 達到 1279 億美元，超越微軟 (MSFT-US) 創辦人比爾 · 蓋茲 (Bill Gates)，排名世界第二。美股盤前上漲 4.31%。

光是今年以來，馬斯克身價就暴增 1003 億美元，增幅傲視彭博億萬富豪榜上任一名富豪。今年 1 月，馬斯克在榜上僅排名第 35。馬斯克身價約四分之三來自特斯拉持股，該公司市值已經逼近 5000 億美元。特斯拉周一收漲 6.56% 至 521.73 美元，盤中最高漲抵 521.73 美元。

4. 病例數激增 高盛下調美國經濟成長預期

在美國新冠肺炎病例數激增的情況下，高盛 (Goldman Sachs) 下調了對美國未來兩個季度的經濟成長預期，並表示疫情和紓困協議已經成為近期前景中 2 個最大的風險。

高盛將美國第四季國內生產總值 (GDP) 預測從 4.5% 下調至 3.5%。同時，該行也將 2021 年第一季的經濟成長預測從先前的 3.5% 下調至僅 1%。

高盛首席經濟學家 Jan Hatzius 在給客戶的一份報告中表示，新一波的疫情和新的封鎖措施，削減了經濟的復甦。有研究小組指出，已經有明顯的跡象表明出疫情對經濟的打擊。

美國目前正處於最嚴重的疫情大流行階段，數據顯示，美國週日 (22 日) 新增確診病例數為 150,098 人，7 日平均數值升至 167,568 例。另外，因疫情死亡人數接近 25 萬人，住院人數達到 83,782 人。

5. 群體免疫何時到來？花旗：需等到 2021 年下半年

近期歐美疫苗臨床試驗好消息頻傳，市場對於疫情看法已漸趨樂觀。然而花旗預計，依當前疫苗進展，實現群體免疫可能要等到明年下半年。

該行表示，那些已預購新冠肺炎疫苗的已開發經濟體，將首先取得群體免疫帶來的經濟利益，預計主要的已開發經濟體將在明年第 2 季至第 3 季廣泛分配疫苗，並在第 4 季達到群體免疫。

在發布報告前，數家製藥商陸續揭示樂觀的疫苗試驗結果，輝瑞和 BioNTech、Moderna、阿斯利康及牛津大學的疫苗有效性分別達到 95%、94.5% 以及 70%。

該行預測，隨著經濟活動恢復正常，疫苗接種將使 2021 年全球經濟成長率提高 0.7 個百分點，並在 2022 年進一步提高 3 個百分點。其中，已開發經濟體成長率將在明年提高 1.2 個百分點，2022 年提高 3.9 個百分點。