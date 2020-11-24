政策加持 H股太陽能概念群歡

中國力推節能減碳，刺激 H 股太陽能族群走勢，周二 (24 日) 卡姆丹克太陽能飆漲約 50%，順風清潔能源大漲逾 20%，保利協鑫能源則跳漲逾 9%，信義光能則勁揚 3%。特別的是，保利協鑫能源 11 月份漲幅已高達 100%。

資料來源: 東方財富網, 保利協鑫能源 H 股日線走勢

11 月 22 日，中國國家主席習近平在 G20 領導人會議上針對「守護地球」主題提出三大主張：擴大應對氣候變化力道，深入推動清潔能源轉型，建構尊重自然的生態系統。

同時他宣佈中國要全力做到二氧化碳排放在 2030 年前達到最高點，後續將不再成長，且 2060 年前實現碳中和。

習近平強調中國已建成全球最大的清潔能源系統，新能源汽車產銷量連續 5 年居世界第一。而根據「十四五規劃」和「2035 年遠景目標」建議，中國將推動能源清潔低碳安全高效利用，加速新能源、綠色環保等產業發展，促進經濟社會發展全面綠色轉型。

另一方面，「十四五規劃」在新能源展業及發展將出現重大調整。目前釋放出來的消息是全力推動中國太陽能的裝機量。以基於 2025 年中國非石化能源比例達到 18%，及 2030 年 20% 比例計算，預估未來可再生能源比重將大幅提高，每年中國太陽能新增裝機可望達到 55～60GW。

關於太陽能裝機容量的規劃，是「十四五規劃」中對太陽能產業最直接的影響。近期，中國太陽能廠已開始積極擴充產能，其所帶來的經濟規模效應將促使未來產品價格加速下滑，刺激市場需求，產業也可望順利擺脫對補貼的依賴。

