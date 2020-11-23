基建帶頭衝 中國水泥、鋼材報價堅挺

中國在進入後疫情時期，中國政府為彌補今年第一季受到新冠疫情影響而導致經濟衰退的困境，在雨季過後中國各地開始加速基礎建設，水泥與鋼價節節升高，如江蘇地區水泥價格從下半年開始截至上周為止已調漲五波，目前南通地區水泥大廠 P.O 42.5 散裝主流出廠價報人民幣 450～470 元 / 噸。

這波漲價不光只在江蘇地區，南京江北地區水泥價格也有所上調，目前最新報已較之前上漲人民幣 20 元 / 噸，在調整後南京、鎮江地區水泥大廠 P.O 42.5 散裝主流出廠在人民幣 470～480 元 / 噸。

此外，截至 11 月 22 日止，全中國水泥均價人民幣 449.7 元 / 噸，比前一周上漲

人民幣 5 元 / 噸，漲幅 0.9%。價格上漲地區包含江蘇、南京、上海、安徽、江西、浙江、湖南和廣東，幅度人民幣 10～30 元 / 噸。

另一方面，蘭格鋼鐵網調查數據顯示，11 月前兩週，中國百家中小鋼廠高爐開工率為 86.25%，超出去年同期 7.75 個百分點。11 月鋼鐵產量將可能會再次衝高，全中國粗鋼日產有可能再次衝上 300 萬噸大關，其中重點大中型鋼鐵企業平均粗鋼旬產將維持約 216 萬噸。

而 11 月以來，在需求的強勁推動下，中國國內鋼材價格屢次創下新高，粗鋼產量保持在高檔。蘭格鋼鐵經濟研究中心指出，2020 年中國鋼材市場體量繼續擴大，粗鋼消費量將躍上 10 億噸的新里程，創下新高。預計 2021 年中國鋼材市場總需求量仍能繼續穩定成長，有可能達到 11 億噸，再創新高。



